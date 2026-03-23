Mỗi sinh viên cao đẳng du lịch ra trường có 40 cơ hội lựa chọn việc làm

Trao bằng tốt nghiệp và vinh danh các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi

Năm 2026, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 109 sinh viên trình độ cao đẳng. Trong số các sinh viên tốt nghiệp đợt này, có 3 sinh viên xếp loại xuất sắc (chiếm 2,75%); 37 sinh viên xếp loại giỏi (33,95%); 66 sinh viên xếp loại khá (60,55%) và 3 sinh viên xếp loại trung bình (2,75%).

Sinh viên tốt nghiệp thuộc 8 ngành nghề: Quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, hướng dẫn du lịch, quản trị buồng phòng, tiếng Anh du lịch, phiên dịch tiếng Anh du lịch và công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

Qua hơn 25 năm phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã đào tạo hơn 19.000 nhân lực du lịch, trong đó có trên 10.600 học sinh, sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và khu vực miền Trung.

Hiện tại, nhà trường tuyển sinh 14 nghề trình độ cao đẳng, 8 nghề trình độ trung cấp, 8 nghề trình độ sơ cấp với tổng chỉ tiêu 1.705 chỉ tiêu. Ngoài ra trường tổ chức đào tạo ngắn hạn và thường xuyên các ngành nghề về du lịch theo nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường hiện được định hướng phát triển thành trường chất lượng cao, đồng thời là đơn vị đào tạo 5 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

*Cùng ngày, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức ngày hội việc làm năm 2026.

Sinh viên làm hồ sơ ứng tuyển các vị trí việc làm tại ngày hội

Theo ban tổ chức, ngày hội việc làm năm nay có 29 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước tham gia tuyển dụng. Tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 4.400 vị trí việc làm, trung bình mỗi sinh viên có trên 40 cơ hội lựa chọn việc làm.

Các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gồm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, Laguna, Silk Sense Hội An River Resort, Mercure Đà Nẵng French Village Bà Nà Hills, Sun Spa Resort, AEON Việt Nam… cùng nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế (Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…).

Đây là hoạt động góp phần tạo cầu nối hiệu quả giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, mở rộng cơ hội việc làm trong nước và quốc tế.