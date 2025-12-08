Hình thành công viên cảnh quan ở các eo bầu Kinh thành Huế

Bỏ phiếu góp ý tại địa điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Trước đó, trong những ngày diễn ra việc lấy ý kiến người dân, không gian quanh các eo bầu Nam Hưng và Tây Trinh (phường Phú Xuân, TP. Huế) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Người dân địa phương đến xem bản vẽ, đọc hồ sơ niêm yết, ghi ý kiến vào phiếu góp ý…

Ông Phùng Văn Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, quá trình lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện công khai, bài bản, theo đúng quy định mới của Chính phủ. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức niêm yết hồ sơ tại vị trí di tích, phát phiếu tham khảo và mở hộp thư phiếu với sự chứng kiến của đại diện các bên liên quan. Việc lấy ý kiến cộng đồng không chỉ để người dân nắm rõ cách thức bảo tồn, mà còn để bảo đảm quyền lợi và tạo sự đồng thuận khi di tích gắn trực tiếp với đời sống của họ. Người dân phải được tiếp cận, được hiểu và được cùng tham gia.

Kết quả cho thấy, phần lớn người dân ủng hộ phương án hình thành công viên cảnh quan tại hai eo bầu: Eo bầu Nam Hưng có 31/36 phiếu đồng ý, Eo bầu Tây Trinh có 26/33 phiếu đồng ý.

Người dân địa phương cho rằng, dự án sẽ “thay áo mới” cho khu vực vốn bị đánh giá là nhếch nhác, thiếu điểm nhấn. Bà Lệ (62 tuổi), sống gần eo bầu Nam Hưng, bày tỏ: “Nếu xây công viên, đường đi bộ, trồng cây xanh thì quá tốt. Vừa đẹp cho di tích, vừa có chỗ sinh hoạt cho người dân”.

Anh Trần Quốc Nhật, người dân phường Phú Xuân, thì kỳ vọng dự án sẽ giúp kết nối tốt hơn giữa đời sống cộng đồng và di sản: “Du khách thường vào Đại Nội rồi đi ngay. Nếu ngoài này có thêm không gian thư giãn, đỗ xe, ngắm cảnh thì trải nghiệm của họ sẽ phong phú hơn”.

Quy mô đầu tư của dự án trải rộng trên nhiều hạng mục quan trọng như tu bổ Thượng thành, các eo bầu, Quan Tượng Đài, Lầu Bát Phong, hệ thống Hộ thành hào, kè đá, các bến cổng và hệ thống chiếu sáng tổng thể. Riêng tại các eo bầu, phần việc tập trung chủ yếu gồm đào đắp san nền, trồng thảm cỏ ba lá, lát gạch Bát Tràng cho đường dạo và xây dựng hệ thống mương thoát nước nhằm tạo mặt bằng cảnh quan đồng bộ.

Theo định hướng, các eo bầu sẽ được hình thành như những công viên cảnh quan mở, có đường dạo, mảng xanh bóng mát, bãi đỗ xe, sân sinh hoạt cộng đồng, cùng nhà thông tin đa năng vận hành bằng năng lượng sạch. Không gian này hướng đến phục vụ cả cộng đồng dân cư lẫn du khách. “Mục tiêu lớn nhất là trả lại diện mạo hài hòa vốn có của Kinh thành Huế, tạo nên những không gian công cộng bền vững, nơi bảo tồn đi cùng phát triển”, ông Hoàng cho hay.

Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - hợp phần Tu bổ, tôn tạo di tích được UBND tỉnh (trước đây) phê duyệt từ năm 2011, hiện điều chỉnh thời gian đến hết năm 2025, có tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm, dự kiến khởi công vào quý I/2026. Hiện hồ sơ đang được trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế, khẳng định, việc lấy ý kiến cộng đồng là bước không thể thiếu trong tất cả dự án tu bổ di tích thời gian qua. Theo ông Trung, việc trưng bày, niêm yết, tiếp nhận góp ý nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết và nguyện vọng của người dân - những người sống cùng di sản mỗi ngày. Đồng thuận cộng đồng chính là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài của dự án.

Các ý kiến góp ý đã được đơn vị thiết kế tiếp thu và chỉnh sửa trước khi trình thẩm định. Trung tâm sẽ công bố công khai kết quả tiếp thu, báo cáo giải trình cho cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Với tỷ lệ đồng thuận cao và kỳ vọng lớn từ người dân, dự án tôn tạo hai eo bầu Nam Hưng và Tây Trinh được kỳ vọng sẽ góp phần lấy lại nét hài hòa vốn có của Kinh thành Huế. Đồng thời, tạo thêm những không gian xanh - mở, nơi di sản trở nên gần gũi hơn với đời sống cộng đồng và hấp dẫn hơn với du khách.