Truyền thống ghi nhớ công ơn thầy, cô giáo khắp mọi miền

Học trò cũ tặng thầy giáo hoa cẩm chướng trong Ngày Nhà giáo Hàn Quốc

Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và tiến bộ xã hội. Thầy, cô giáo là người trực tiếp truyền đạt kiến thức, kỹ năng, và hình thành nhân cách cho thế hệ tương lai. Ngày lễ tri ân là cách xã hội chính thức công nhận những đóng góp to lớn và tầm quan trọng không thể thiếu của họ trong việc xây dựng nguồn nhân lực và duy trì sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày lễ này là cơ hội để toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng, vượt qua mọi khó khăn trong công việc giảng dạy.

Việc có một ngày lễ đặc biệt giúp nâng cao vị thế và uy tín của nghề giáo trong xã hội. Sự tôn vinh này là nguồn động viên tinh thần to lớn, khuyến khích giáo viên tiếp tục gắn bó và nỗ lực hết mình với nghề. Đồng thời, nó cũng thu hút những người trẻ tài năng tham gia vào ngành giáo dục.

Ngày Nhà giáo còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cho thế hệ trẻ. Qua các hoạt động kỷ niệm, học sinh học được cách biết ơn, kính trọng người thầy, từ đó bồi đắp các giá trị đạo đức, nhân văn và văn hóa tốt đẹp. Ngày lễ này tạo cơ hội chính thức để học sinh, phụ huynh và cựu học sinh thể hiện tình cảm một cách trang trọng và ý nghĩa nhất. Nó củng cố mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng, tạo nên một môi trường giáo dục tích cực và hỗ trợ lẫn nhau.

Truyền thống ghi nhớ công ơn thầy, cô giáo ở các nước trên thế giới mặc dù ngày và hình thức tổ chức khác nhau, nhưng tinh thần tôn sư trọng đạo và lòng biết ơn dành cho người làm giáo dục là phổ quát.

Mỹ tổ chức Tuần lễ Tri ân Giáo viên để học sinh bày tỏ lòng biết ơn với thầy, cô giáo

Hầu hết các quốc gia đều có một ngày lễ đặc biệt để tôn vinh giáo viên. Quốc tế lấy ngày 5/10 làm Ngày Nhà giáo Thế giới (UNESCO khởi xướng từ năm 1994). Nhiều nước (Nga, Bulgaria, Hà Lan, Philippines...) chọn ngày này. Ấn Độ lấy ngày 5/9 hàng năm là ngày sinh nhật của Tiến sĩ Sarvepalli Radhakrishnan, tổng thống thứ hai và một nhà triết học lỗi lạc của Ấn Độ. Thái Lan lấy ngày 16/1 làm Ngày Nhà giáo Quốc gia (Wan Kruu). Hàn Quốc lấy ngày 15/5 để tri ân thầy, cô giáo. Hoa Kỳ lấy ngày thứ ba của tuần đầu tiên tháng 5 thuộc tuần lễ tri ân Giáo viên (Teacher Appreciation Week). Trung Quốc lấy ngày 10/9 (đôi khi có ý kiến chuyển sang 28/9 - sinh nhật Khổng Tử). Việt Nam chúng ta lấy ngày 20/11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày hội lớn của ngành giáo dục và toàn dân.

Dù khác nhau về ngày, Ngày Nhà giáo ở các quốc gia thì chính quyền, người dân và học sinh thường có các hình thức tri ân các thầy, cô giáo khác nhau. Học sinh thường tặng hoa tươi là món quà truyền thống và phổ biến nhất, đặc biệt là hoa hồng; Thiệp chúc mừng tự làm viết những lời tri ân chân thành, nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ hoặc bài học quý giá mà thầy, cô đã dạy; Hoặc quà lưu niệm nhỏ do học sinh tự tay làm thiệp chúc mừng, tranh vẽ hoặc các món quà nhỏ ý nghĩa, thể hiện sự chân thành để bày tỏ lòng biết ơn. Các trường học tổ chức lễ kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ, ca hát, kịch để tôn vinh thầy, cô giáo.

Ở Ấn Độ, học sinh lớn tuổi hơn (cấp trên) sẽ đảm nhận vai trò giảng dạy cho các em khóa dưới trong ngày này để hiểu được sự vất vả của thầy, cô. Ở Thái Lan, trong lễ Tôn sư, học sinh thực hiện nghi thức quỳ gối, cúi đầu và dâng khay hoa (thường bao gồm nến và nhang) để thể hiện sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với người thầy. Trong khi đó, ở Trung Quốc, nhiều người còn đến viếng thăm đền thờ những vị hiền triết có công tạo dựng nền giáo dục và triết lý sống như Khổng Tử để tưởng nhớ.

Một số quốc gia như Pháp và Đức không có một ngày “Ngày Nhà giáo” quốc gia chính thức. Người Pháp và Đức thường kỷ niệm Ngày Nhà giáo Thế giới (5/10), nhưng đây không phải là ngày lễ lớn trong hệ thống trường học. Cách tri ân thầy, cô giáo ở Pháp và Đức thường mang tính cá nhân, tinh tế và tập trung vào cuối năm học (trước kỳ nghỉ hè). Ở Đức còn có ở ngày Giáng sinh với một số hình thức, như quà tặng cá nhân/tập thể vào dịp cuối năm học. Thời điểm quan trọng nhất để tri ân là vào những ngày cuối cùng của năm học, khoảng tháng 6. Trong đó, phụ huynh và học sinh thường góp tiền chung để mua một món quà tập thể lớn và ý nghĩa cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên quan trọng. Món quà thường là voucher (phiếu quà tặng), sách, hoặc đồ thủ công độc đáo. Học sinh nhỏ tuổi (mẫu giáo, tiểu học) thường làm những bức vẽ, thiệp chúc mừng tự làm hoặc những món quà thủ công đơn giản.

Học sinh Thái Lan tự tết những vòng hoa dành tặng thầy, cô

Cùng với các hoạt động tri ân được tổ chức vào một ngày cụ thể, sự tôn trọng hàng ngày của cộng đồng đối với thầy, cô giáo ở các nước thể hiện qua các điều, gồm: Tôn trọng chuyên môn - sự tri ân lớn nhất ở Pháp, là việc tôn trọng quyền tự chủ và chuyên môn của giáo viên. Phụ huynh Pháp thường cố gắng không can thiệp quá sâu vào phương pháp giảng dạy; Thứ hai là lời cảm ơn chân thành - được thể hiện qua những lời nói chân thành, lịch sự khi trao đổi với giáo viên hoặc qua email; Thứ ba là quà tặng. Pháp có quy định khá chặt chẽ về việc nhận quà tặng của công chức (bao gồm giáo viên). Quà tặng nên có giá trị khiêm tốn để tránh hiểu lầm hoặc sự thiên vị, nhấn mạnh vào giá trị tinh thần…

Truyền thống ghi nhớ công ơn thầy, cô giáo trên thế giới là sự kết hợp giữa việc chọn một ngày lễ ý nghĩa và thực hiện các hoạt động thể hiện lòng biết ơn từ trái tim của học trò, gia đình và toàn xã hội. Nghi thức và cách tri ân thầy, cô giáo trong ngày lễ rất đa dạng, tùy thuộc vào văn hóa và truyền thống của từng quốc gia hoặc thậm chí từng trường học. Cách tri ân dù là qua nghi thức trang trọng hay hành động cá nhân đều thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng và tình cảm sâu sắc của học trò và xã hội đối với những người làm nghề giáo.