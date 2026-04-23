Đại học Huế khẳng định vị thế một đại học vùng trọng điểm

Vươn lên từ gian khó

Sau năm 1975, đất nước bước vào giai đoạn tái thiết với vô vàn thử thách. Trong dòng chảy chung ấy, ĐHH cũng bắt đầu hành trình chuyển mình từ những nền tảng cũ sang một hệ thống giáo dục mới, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

Những năm đầu sau giải phóng, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn. Giảng đường đơn sơ, thiết bị thí nghiệm hạn chế, đội ngũ giảng dạy chưa đồng đều. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, khát vọng tri thức trở thành động lực để nhiều thế hệ vượt qua mọi khó khăn.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHH chia sẻ, sau năm 1975, nhà trường có bước chuyển rõ rệt. Từ một cơ sở giáo dục thuộc hệ thống miền Nam trước đó, trường dần trở thành một đơn vị đào tạo công lập trọng điểm, thích ứng với mô hình giáo dục xã hội chủ nghĩa.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở tổ chức, mà sâu hơn là ở tư duy giáo dục. Chương trình đào tạo được điều chỉnh, cơ cấu được sắp xếp lại, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Từ những lớp học còn thiếu thốn ban đầu, Trường Đại học Sư phạm, ĐHH dần khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học giáo dục của khu vực.

Một trong những bước tiến quan trọng là phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao. Từ chỗ thiếu hụt, nhà trường xây dựng lực lượng thạc sĩ, tiến sĩ đủ năng lực giảng dạy và nghiên cứu. Quy mô đào tạo cũng được mở rộng, đặc biệt ở bậc sau đại học. Định hướng “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập” không còn là khẩu hiệu, mà dần trở thành tinh thần xuyên suốt trong hoạt động đào tạo.

Nếu Trường Đại học Sư phạm, ĐHH là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên, thì Trường Đại học Khoa học, ĐHH lại mang sứ mệnh rộng hơn trong nghiên cứu và đào tạo đa ngành. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐHH cho biết, sau năm 1975, đơn vị trải qua quá trình chuyển đổi sâu rộng. Cột mốc năm 1994, khi chính thức trở thành thành viên của ĐHH đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của nhà trường.

Từ chỗ chủ yếu đào tạo khoa học cơ bản, trường mở rộng sang nhiều lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Sự đa dạng này giúp nhà trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực trong thời kỳ đổi mới. Cơ sở vật chất được đầu tư, phòng thí nghiệm được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập và nghiên cứu. Đội ngũ giảng viên cũng được nâng cao về trình độ với nhiều giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ tham gia giảng dạy.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều đề tài có giá trị thực tiễn được triển khai, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Phương pháp giảng dạy đổi mới theo hướng hiện đại, tăng tính ứng dụng và chú trọng kỹ năng thực hành. Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Khẳng định vị thế của một đại học vùng

Ở tầm rộng hơn, ĐHH là một trong ba đại học vùng giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung - Tây Nguyên. Theo TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách ĐHH, trong bối cảnh đó, ĐHH không chỉ là nơi đào tạo mà còn là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tri thức.

Điểm nổi bật của ĐHH là tính đa ngành, đa lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y - dược, kinh tế, luật, đến kỹ thuật, công nghệ, nông, lâm, ngư nghiệp, nghệ thuật…, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục tương đối hoàn chỉnh. Nhờ đó, người học có nhiều lựa chọn, còn xã hội có thêm nguồn nhân lực đa dạng.

Những năm gần đây, ĐHH ghi nhận nhiều bước tiến trên các bảng xếp hạng quốc tế. Từ nhóm 451 - 500 châu Á (QS Asia 2020), ĐHH vươn lên nhóm 351 - 400 giai đoạn 2023 - 2024 và đạt vị trí 348 vào năm 2025. Trên bảng xếp hạng thế giới, ĐHH nằm trong nhóm 1201 - 1400, đồng thời được Times Higher Education xếp hạng 1501+. Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng Đại học Bền vững QS 2026, ĐHH tăng hơn 700 bậc, đạt vị trí 768 thế giới. Mới đây, ĐHH được xếp vào bảng xếp hạng 8 đại học tốt nhất Đông Nam Á. Những con số này phần nào phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Cùng với việc nâng cao thứ hạng, ĐHH đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo. Nhiều ngành học mới trong lĩnh vực công nghệ được mở, như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Các ngành này thu hút đông đảo thí sinh, cho thấy xu hướng lựa chọn của người học đang thay đổi. Lĩnh vực vi mạch - bán dẫn cũng được chú trọng với hàng nghìn sinh viên theo học các chương trình liên quan. Đây được xem là hướng đi đón đầu xu thế công nghệ trong tương lai.

Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư với nhiều công trình mới: Giảng đường, thư viện, viện nghiên cứu, ký túc xá… Các dự án trọng điểm như nâng cao năng lực đào tạo và khám, chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược Huế, hay xây dựng Viện Công nghệ sinh học… góp phần thay đổi diện mạo toàn hệ thống ĐHH.

Để đạt được kết quả trên, ĐHH đã chủ động rà soát tổng thể, kiện toàn bộ máy quản lý dự án, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc hoàn thành các dự án lớn đã khẳng định năng lực quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của ĐHH, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2025, ĐHH có 861 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế của ĐHH trong các cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu cả nước về năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế. Nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ có giá trị thực tiễn cao được triển khai hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và cả nước.

Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn sau chiến tranh đến vị thế của một đại học vùng trọng điểm, hành trình của ĐHH không phải là con đường bằng phẳng. Đó là kết quả của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên đã kiên trì gìn giữ và phát triển.