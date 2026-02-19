Sở Giáo dục và Đào tạo xét tuyển 68 chỉ tiêu hợp đồng năm học 2025-2026

Trường THPT Gia Hội tuyển thêm 3 giáo viên

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét tuyển 68 giáo viên, gồm 8 giáo viên toán, 9 giáo viên văn, 5 giáo viên tiếng Anh, 12 giáo viên sử, 7 giáo viên địa lý, 4 giáo viên giáo dục kinh tế pháp luật/giáo dục công dân, 5 giáo viên âm nhạc, 4 giáo viên mỹ thuật, 1 giáo viên sinh học, 9 giáo viên giáo dục thể chất, 2 giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh và 2 tổng phụ trách đội.

Các giáo viên trúng tuyển sẽ giảng dạy tại 24 trường: Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Gia Hội, Trường THPT A Lưới, Trường THPT Nam Đông…

Người đăng ký dự tuyển phải có trình độ cử nhân sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp không tốt nghiệp ngành sư phạm thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Việc xét tuyển được thực hiện qua 2 vòng, gồm xét hồ sơ và kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn. Dự kiến, việc xét tuyển hoàn thành trước ngày 15/4/2026.