Ra mắt ngành Truyền thông quốc tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng lễ công bố mở ngành Truyền thông quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng HUFLIS nhấn mạnh, việc mở ngành Truyền thông quốc tế là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống đào tạo theo định hướng quốc tế của HUFLIS. Đây đồng thời là nỗ lực mở rộng các ngành học gắn với nghiên cứu khu vực và hội nhập toàn cầu, bên cạnh thế mạnh truyền thống về đào tạo ngoại ngữ và sư phạm ngoại ngữ.

Trong bối cảnh hiện nay, tại khu vực miền Trung, các ngành truyền thông chủ yếu tập trung vào báo chí, truyền thông số, đa phương tiện hoặc tổ chức sự kiện, thiên về kỹ năng sản xuất và kỹ thuật. Điều này cho thấy vẫn còn thiếu một hướng đào tạo chuyên sâu về truyền thông chiến lược trong môi trường quốc tế.

Ngành Truyền thông quốc tế tại HUFLIS được xây dựng trên nền tảng tích hợp ba trụ cột: năng lực ngoại ngữ, tư duy ngoại giao và kỹ năng truyền thông. Chương trình đào tạo hướng đến việc giúp người học không chỉ thực hiện các sản phẩm truyền thông mà còn có khả năng phân tích bối cảnh quốc tế, xây dựng chiến lược truyền thông và nâng cao hình ảnh tổ chức trong môi trường toàn cầu.

Ngành học mở ra nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực truyền thông, đối ngoại, hợp tác quốc tế tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ (NGO); được trang bị ngoại ngữ, tư duy liên văn hóa, kỹ năng nghiên cứu và năng lực truyền thông chiến lược. Đồng thời cho phép học song bằng hoặc học văn bằng đại học thứ hai với cơ chế công nhận tín chỉ, giúp rút ngắn thời gian đào tạo và mở rộng hướng đi nghề nghiệp. Sinh viên có thể kết hợp với các ngành như Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Hoa Kỳ học, Quốc tế học và Việt Nam học.