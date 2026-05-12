Tổng giám đốc FPT đề xuất mô hình "Kinh tế dữ liệu" kỳ vọng đóng góp 8-10% GRDP cho Huế

Từ "mỏ vàng" di sản đến mô hình kinh tế dữ liệu 4 lớp

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Với bề dày lịch sử và khối lượng di sản khổng lồ được UNESCO công nhận, Huế đang nắm giữ một kho tàng dữ liệu vô giá. Để khai thác hiệu quả tài nguyên này, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa đã đề xuất một mô hình phát triển đột phá gồm 4 lớp liên kết chặt chẽ: Thứ nhất là Lớp Thể chế (Sandbox) giúp tiên phong xây dựng cơ chế thử nghiệm để đưa dữ liệu và văn hóa trở thành tài sản, hàng hóa có thể lưu thông. Thứ hai là Lớp Dữ liệu chuẩn hóa để tận dụng kho dữ liệu đã được số hóa và gán nhãn chuyên sâu của Huế, từ hệ thống kiến trúc, nhã nhạc cung đình đến hàng triệu điểm dữ liệu hành vi du khách.

Sau đó, lớp thứ ba là Công nghệ AI Bản địa: Ứng dụng Generative AI và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) chuyên biệt cho văn hóa Việt Nam, kết hợp không gian 3D/VR để tái hiện di sản chân thực. Cuối cùng là lớp Ứng dụng thực tiễn: Phát triển 3 trụ cột sinh lời gồm Du lịch thông minh, Di sản số và Y tế thông minh (Sổ sức khỏe điện tử).

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tự chủ công nghệ lõi trong bảo tồn văn hóa, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: "Dữ liệu tiếng Việt trên Internet hiện nay chỉ chiếm chưa tới 0,8%. Nếu phụ thuộc vào AI toàn cầu, kết quả tìm kiếm về văn hóa Huế thường không đủ sâu hoặc sai lệch do dữ liệu tiếng Việt chỉ chiếm dưới 0,8%. Chúng tôi muốn xây dựng một mô hình AI bản địa để thực sự 'thổi hồn' vào di sản, giúp du khách không chỉ nghe kể chuyện mà còn được tương tác chân thực với lịch sử".

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT trình bày đề xuất: Xây dựng mô hình Kinh tế dữ liệu 4 lớp, lấy AI bản địa làm trọng tâm để đánh thức tiềm năng di sản, du lịch và y tế của Huế.

Bài toán đầu tư vĩ mô: Gắn công nghệ với tăng trưởng GRDP và An sinh xã hội

Không chỉ dừng lại ở các ý tưởng công nghệ, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT đã cụ thể hóa đề xuất thông qua những số liệu tài chính thể hiện sự tác động rõ rệt đến kinh tế vĩ mô. Dự kiến, mô hình này sẽ cần thu hút khoản đầu tư khoảng 89 triệu USD (khoảng 2.225 tỷ VNĐ) trong 3 năm đầu. Đổi lại, giá trị kinh tế tạo ra là vô cùng lớn: trong 5 năm đầu tiên, các trụ cột Du lịch thông minh và Di sản số được kỳ vọng mang về dòng doanh thu từ 83 đến 88 triệu USD. Từ năm 2030, mô hình sẽ đóng góp mức doanh thu ổn định khoảng 36 triệu USD/năm. Bên cạnh đó, dự án kỳ vọng sẽ trực tiếp giải quyết bài toán an sinh xã hội bằng việc tạo ra 15.000 việc làm công nghệ chất lượng cao, cùng 30.000 việc làm gián tiếp, qua đó trở thành động lực mũi nhọn thúc đẩy GRDP của Huế tăng trưởng 8 - 10% mỗi năm.

Cam kết hành động thần tốc: Sẵn sàng khởi động trong 90 ngày

Với vị thế là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và mạng lưới hiện diện toàn cầu, FPT cam kết đồng hành cùng Huế không chỉ ở vai trò tư vấn chiến lược mà còn là đơn vị trực tiếp thực thi, xây dựng nền tảng cốt lõi.

Lãnh đạo FPT cho biết sẵn sàng mang nguồn lực chuyên gia công nghệ từ hơn 30 quốc gia về hội tụ tại đây và cam kết có thể khởi động triển khai ngay các hạng mục nền tảng đầu tiên chỉ trong vòng 90 ngày kể từ khi có chủ trương.

Ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực chiến lược của mỗi quốc gia. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW thể hiện quyết tâm tạo đột phá, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn vĩ mô của lãnh đạo TP. Huế và năng lực thực thi công nghệ lõi của FPT hứa hẹn sẽ đưa Huế trở thành thành phố tiên phong của cả nước trong việc chuyển đổi số di sản, tạo ra một hình mẫu kinh tế dữ liệu chuẩn mực mang tầm quốc tế.

Tập đoàn FPT cùng tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã ký Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ năm 2022. Những năm qua, FPT luôn khẳng định vị thế của một đối tác tin cậy. Đề xuất chiến lược "Kinh tế dữ liệu" lần này chính là bước nâng tầm hợp tác mạnh mẽ, tiếp tục minh chứng cho cam kết sâu sắc của FPT trong việc sát cánh cùng Huế kiến tạo hình mẫu phát triển đột phá, kết nối hoàn hảo giữa di sản ngàn năm và công nghệ tương lai.