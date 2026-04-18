Hơn 260 vị trí việc làm dành cho sinh viên kinh tế Huế

HNN.VN - Sáng 19/4, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức “Ngày hội tuyển dụng lần 1 - 2026”, tạo cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Một doanh nghiệp phỏng vấn việc làm với sinh viên 

Sự kiện thu hút 29 doanh nghiệp uy tín hoạt động trên nhiều lĩnh vực, mang đến 261 vị trí việc làm chính thức cùng 182 vị trí thực tập sinh. Đây là cơ hội quan trọng để sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận trực tiếp với thị trường lao động có điều kiện trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Không chỉ tuyển dụng, ngày hội còn mang ý nghĩa định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Thông qua việc phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng và HR Manager, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc, kỹ năng cần thiết cũng như xu hướng tuyển dụng hiện nay. Từ đó, sinh viên có thể điều chỉnh kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng mềm và xây dựng lộ trình phát triển bản thân phù hợp hơn.

Sự kiện còn góp phần tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây là dịp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, năng động, được đào tạo bài bản; đồng thời nhà trường cũng có thêm thông tin thực tiễn để điều chỉnh chương trình đào tạo sát với nhu cầu xã hội. Những hoạt động bên lề như tư vấn nghề nghiệp, giao lưu và nhận quà tặng cũng giúp không khí ngày hội trở nên sôi động.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Người khuyết tật và bài toán việc làm

Dù được đào tạo nghề và từng bước nâng cao kỹ năng, nhiều người khuyết tật tại Huế vẫn gặp khó trong việc tiếp cận việc làm. Thực tế này cho thấy, dạy nghề thôi là chưa đủ, điều cần thiết hơn là mở rộng kết nối, tháo gỡ rào cản để họ thực sự có cơ hội bước ra thị trường lao động.

Cơ hội rộng mở cho sinh viên ngành nông - lâm

Tính riêng năm 2025, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp, trong khi tại Ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức, các cơ quan, doanh nghiệp đã đưa ra nhu cầu tuyển dụng lên đến khoảng 2.500 vị trí. Sự chênh lệch đáng kể này cho thấy thị trường lao động trong lĩnh vực nông - lâm vẫn đang “khát” nhân lực chất lượng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên theo học các ngành liên quan.

Đề xuất mới về vị trí việc làm của viên chức

Dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức xây dựng danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành, đồng thời bổ sung quy định về bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm.

