Hơn 260 vị trí việc làm dành cho sinh viên kinh tế Huế

Một doanh nghiệp phỏng vấn việc làm với sinh viên

Sự kiện thu hút 29 doanh nghiệp uy tín hoạt động trên nhiều lĩnh vực, mang đến 261 vị trí việc làm chính thức cùng 182 vị trí thực tập sinh. Đây là cơ hội quan trọng để sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận trực tiếp với thị trường lao động có điều kiện trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Không chỉ tuyển dụng, ngày hội còn mang ý nghĩa định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Thông qua việc phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng và HR Manager, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc, kỹ năng cần thiết cũng như xu hướng tuyển dụng hiện nay. Từ đó, sinh viên có thể điều chỉnh kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng mềm và xây dựng lộ trình phát triển bản thân phù hợp hơn.

Sự kiện còn góp phần tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây là dịp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, năng động, được đào tạo bài bản; đồng thời nhà trường cũng có thêm thông tin thực tiễn để điều chỉnh chương trình đào tạo sát với nhu cầu xã hội. Những hoạt động bên lề như tư vấn nghề nghiệp, giao lưu và nhận quà tặng cũng giúp không khí ngày hội trở nên sôi động.