Xây dựng môi trường du lịch: Chuyện không của riêng ai

Đoàn kiểm tra của Sở Du lịch kiểm tra hoạt động tại các homestay trên địa bàn thành phố

Không chỉ trách nhiệm của cơ quan chức năng

Hai kỳ nghỉ lễ lớn gần đây (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5), Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là “phép thử” rõ nét đối với năng lực quản lý và khả năng phản ứng trước các vấn đề phát sinh trong môi trường du lịch.

So với trước đây, công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách đã có nhiều cải thiện. Không chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức như đường dây nóng, email, các cơ quan chức năng, ngành du lịch còn chủ động “tìm” và theo dõi phản hồi trên mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình, vào cuộc xử lý.

Ông Lê Công Thành Tài, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân cho biết, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc chấn chỉnh môi trường du lịch. Tổ phản ứng nhanh được thành lập, chia thành 2 đội đến nhiều khu vực để nắm bắt tình hình. Dịp lễ vừa qua, lực lượng này không chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách liên quan về trật tự giao thông, điểm giữ xe tự phát mà còn chủ động phát hiện, xử lý tình trạng chèo kéo khách và những vấn đề khác, không để du khách bức xúc.

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, dưới sự chỉ đạo của thành phố, các sở, ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong giám sát và xử lý các vấn đề, từ tình trạng chặt chém giá, chèo kéo khách đến trật tự đô thị, an toàn thực phẩm… Đặc biệt, nhiều vụ việc được xử lý ngay chỉ sau vài giờ tiếp nhận thông tin. “Có nhiều nhóm để theo dõi và liên thông giải quyết. Ngoài các kênh tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng, email, các trang mạng xã hội, Sở Du lịch còn có tổ theo dõi, nắm bắt thông tin từ hiện trường. Sau khi nội dung được tiếp nhận, xét duyệt ở cấp sở, thông tin sẽ chuyển lên cấp thành phố để phối hợp, giải quyết một cách rốt ráo nhất”, bà Truyền cho hay.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc trong dịp lễ như giá cả dịch vụ gây tranh cãi, hành vi thiếu ý thức nơi công cộng hay tình trạng bán hàng rong… đều được cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng. Nổi bật trong đó có vụ đĩa cơm trắng 30.000 đồng, ly chè nhiều món bị phản ảnh có giá 170.000 đồng, vụ nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà, hay tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách tại khu vực bến thuyền Tòa Khâm…Tuy nhiên, dù xử lý kịp thời, những thông tin ban đầu khi lan truyền trên mạng xã hội vẫn tạo ra tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương.

Một vấn đề cần lưu tâm khác là cách ứng xử của chính người dân và những người làm du lịch. Trên mạng xã hội những ngày qua có không ít góp ý từ du khách đã nhận lại những phản hồi thiếu thiện chí, thậm chí gay gắt. Trong bối cảnh đó, mỗi lời nói, mỗi cách phản hồi đều có thể trở thành “điểm cộng” hoặc “điểm trừ” cho hình ảnh điểm đến.

Người dân phải là “đại sứ” của điểm đến

Phó Giám đốc Sở Du lịch Dương Thị Thu Truyền cho rằng, bên cạnh tài nguyên và sản phẩm, môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh cho Huế. Đây cũng là giá trị cần được gìn giữ một cách lâu dài.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra đột xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng phản ứng nhanh nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Những tồn tại như giá cả thiếu minh bạch, lấn chiếm vỉa hè, xả rác gây mất mỹ quan… sẽ được tập trung chấn chỉnh.

Tình trạng phát sinh chi phí ngoài giá niêm yết, thiếu minh bạch trong giá dịch vụ gây bức xúc cho du khách trong thời gian qua cũng sẽ được ngành du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp ngăn chặn triệt để.

Tuy nhiên, các biện pháp quản lý dù quyết liệt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành từ cộng đồng. Một môi trường du lịch văn minh không thể được tạo nên chỉ bằng quy định hay chế tài, mà phải bắt đầu từ ý thức và hành vi của mỗi cá nhân.