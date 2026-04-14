Thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký chính thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Thời gian thí sinh thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp chính thức trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp) chỉ đăng ký xét tuyển nộp phiếu đăng ký dự thi để xét tuyển về các điểm thu nộp hồ sơ để các điểm thu nộp hồ sơ nhập thông tin lên hệ thống từ ngày 1/5 đến ngày 20/5.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh thực hiện đăng ký dự thi đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến.

Khi kết thúc thời gian đăng ký dự thi, thí sinh không được điều chỉnh thông tin đã đăng ký, không được thay đổi môn thi đã đăng ký.

Trước đó, hệ thống chung đã mở để thí sinh thử nghiệm thao tác đăng ký dự thi, làm quen quy trình, rà soát thông tin. Đến thời điểm thí sinh đăng ký dự thi chính thức, toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm đã được xóa. Thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước trên hệ thống.

Để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh đang học lớp 12 phải đăng ký dự thi thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng 2 môn tự chọn.

Những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể được miễn thi để xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu thí sinh vẫn đăng ký dự thi môn này, điểm thi sẽ được sử dụng để tính vào kết quả xét tốt nghiệp.

Bên cạnh việc lựa chọn môn thi, một trong những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là mã số các đơn vị hành chính sau khi sáp nhập đã thay đổi so với kỳ thi năm trước.

Thời gian để đăng ký dự thi chính thức là hơn 10 ngày, từ ngày 24/4 đến 5/5, vì vậy, các nhà trường khuyến nghị thí sinh không nên đăng ký vội vàng, tuy nhiên cũng không nên để sát thời hạn cuối mới thực hiện, đồng thời, các em cần kiểm tra kỹ càng, chính xác toàn bộ thông tin trước khi xác nhận.

