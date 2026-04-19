Vào guồng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức ôn tập cho học sinh

Gấp rút ôn tập

Từ đầu tháng 4, nhiều trường đã bước vào giai đoạn ôn tập tăng tốc. Học sinh tập trung hệ thống lại kiến thức lớp 12, đồng thời rà soát lại những phần căn bản của lớp 10, 11. Các dạng bài thường gặp trong đề thi được các em tập trung ôn luyện, kết hợp rèn kỹ năng làm bài. Ở lớp, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề để vừa củng cố kiến thức, vừa làm quen với áp lực phòng thi.

Nguyễn Ngọc Minh Phương, học sinh lớp 12/12, Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, với em, việc ôn thi khá căng thẳng, trong đó môn toán khiến em lo nhất, có lúc chưa kịp nắm chắc phần kiến thức cũ đã phải học tiếp nội dung mới nên việc làm đề chưa ổn định. Môn ngữ văn thì ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, còn phải rèn kỹ năng làm bài, cập nhật thêm kiến thức xã hội để bài viết có chiều sâu. Hai môn tự chọn là tiếng Anh và lịch sử là thế mạnh nên em đỡ lo hơn.

Xác định đây là kỳ thi quan trọng, ngay từ đầu năm học, Hồ Đăng Quốc Bảo, học sinh lớp 12/13, Trường THPT Nguyễn Huệ đã xây dựng kế hoạch ôn tập khá rõ ràng. Ngoài thời gian trên lớp, em chủ động chia nhỏ từng chuyên đề để ôn kỹ, nhất là những phần còn chưa chắc. Việc luyện đề được em duy trì hằng ngày, sau đó dành thời gian xem lại các câu sai để rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, Bảo cơ bản nắm chắc kiến thức, tâm lý cũng ổn định hơn khi kỳ thi đến gần.

“Dịp Tết vừa rồi em dành nhiều thời gian để ôn tập, sau đó lên kế hoạch học tăng tốc. Thầy cô cũng giao thêm đề để chúng em luyện. Khi đã vững kiến thức, làm nhiều đề sẽ tự tin hơn. Em cũng tìm thêm tài liệu để củng cố kỹ năng, làm thử đề thi để biết mình còn hổng chỗ nào mà bổ sung, đồng thời tập canh thời gian để khi vào phòng thi không bị lúng túng”, Bảo chia sẻ.

Tại Trường THPT Hương Vinh, việc ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được triển khai từ khá sớm. Trước việc kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn thường lệ, nhà trường đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tăng thời lượng ôn tập và luyện đề cho học sinh lớp 12. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Hiệu trưởng cho biết, về cơ bản, nội dung ôn tập không có nhiều thay đổi so với năm học trước, nhưng được điều chỉnh linh hoạt dựa trên kết quả học tập của học sinh qua các kỳ kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và đợt thi thử. “Nhà trường yêu cầu giáo viên bám sát cấu trúc đề thi, tập trung vào những nội dung trọng tâm, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá thường xuyên để kịp thời hỗ trợ học sinh. Mục tiêu là giúp các em nắm chắc kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và giữ được tâm lý ổn định trước kỳ thi”, ông Hiền nói.

Ngay từ đầu năm học, Trường THPT Hương Vinh đã tăng tiết đối với môn toán và ngữ văn. Sau khi có kết quả kiểm tra học kỳ I và học sinh hoàn tất đăng ký môn tự chọn, nhà trường tổ chức ôn tập theo từng môn; đồng thời tiếp tục điều chỉnh kế hoạch ôn tập trên cơ sở đánh giá mặt bằng học sinh. Giáo viên được phân công ôn thi là những người đã đồng hành với học sinh trong suốt quá trình học, nắm rõ năng lực học sinh để có cách hướng dẫn phù hợp. Ngoài củng cố kiến thức, giáo viên chú trọng hướng dẫn phương pháp học, kỹ năng làm bài, góp phần giúp học sinh tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.

Giữ ổn định cấu trúc đề thi

Một điểm đáng chú ý trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không công bố đề minh họa như năm trước. Theo Cục Quản lý chất lượng, cấu trúc, định dạng đề và tỷ lệ các mức độ tư duy của đề thi năm nay vẫn được giữ ổn định như năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ GD&ĐT khuyến nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh chủ động sử dụng đề minh họa và đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng bám sát nội dung chương trình, tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn. Tỷ lệ các mức độ tư duy trong đề thi được giữ theo cấu trúc 4:3:3, tương ứng với các mức độ biết, hiểu và vận dụng, nhằm bảo đảm tính phân hóa và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền cho rằng, việc Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa là điều bình thường. Năm 2025 là năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên cần có đề minh họa để định hướng. Còn năm nay, trên cơ sở đề minh họa của năm trước và đề tham khảo của Sở GD&ĐT, các trường tổ chức ôn tập với nguồn đề phong phú, phù hợp cho học sinh.

Cùng với việc giữ ổn định cấu trúc đề, Bộ GD&ĐT cũng điều chỉnh một số nội dung trong khâu tổ chức như tích hợp giấy báo dự thi với thẻ dự thi, rút ngắn thời gian nhận đơn phúc khảo còn 5 ngày, đồng thời siết chặt quy trình chấm thi. Những thay đổi này đòi hỏi học sinh không chỉ chuẩn bị tốt kiến thức mà còn phải nắm rõ quy chế.

Ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ lưu ý, ngoài việc ôn tập, học sinh cần đặc biệt chú ý đến các quy định của kỳ thi, nhất là khâu đăng ký môn thi và phúc khảo, đồng thời theo dõi sát các mốc thời gian quan trọng để tránh sai sót đáng tiếc.