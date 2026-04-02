Tên trường đại học không được dùng từ “quốc gia", “quốc tế” dễ gây hiểu nhầm

Trừ một số trường hợp được quy định, còn lại trong tên gọi của các cơ sở giáo dục đại học không được sử dụng các từ, cụm từ thể hiện vị thế đặc biệt như: “quốc tế”, "quốc gia”, "Việt Nam”, tên các quốc gia khác..., nếu việc sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động, sự bảo trợ của nhà nước.

344 thí sinh đạt giải tại cuộc thi Hue - ICT Challenge 2026Tái hiện hình ảnh thanh niên Việt Nam qua Gala “Ngược dòng thanh xuân”Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm

Nghị định 91/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, nêu rõ nguyên tắc đặt tên cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, việc đặt tên trường phải bảo đảm tính ổn định, lâu dài; việc sử dụng các từ “đại học”, “trường đại học”, “học viện” phải phù hợp với điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội hoặc cơ sở giáo dục khác ở trong nước và nước ngoài.

Theo quy định, tên cơ sở giáo dục đại học không được sử dụng trong tên gọi các từ, cụm từ mang tính “quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt: “quốc tế”, "quốc gia”, "Việt Nam”, tên các quốc gia khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu việc sử dụng đó có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Trường hợp có thể dùng các từ trên: Cụm từ “quốc gia” được sử dụng trong trường hợp công nhận đại học quốc gia; cụm từ “quốc tế” được sử dụng trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học đào tạo tất cả các ngành ở các trình độ của giáo dục đại học được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài;

Cụm từ "Việt Nam” được sử dụng trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài.

Công bố kết quả, danh sách học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2026

Tối 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Những học sinh xuất sắc này sẽ đại diện cho Việt Nam tập hợp ở 5 đội tuyển: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi đấu kiến thức cùng học sinh thế giới.

Bùng nổ đêm khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026 trong không khí rực rỡ, sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện trọng đại này có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo du khách và bạn bè quốc tế.

Một số quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng

Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với các gián đoạn nguồn cung toàn cầu ngày càng gia tăng liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

