344 thí sinh đạt giải tại cuộc thi Hue - ICT Challenge 2026

Trao giải Vô địch cho thí sinh bảng PRO CHALLENGE

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức. Trước đó, sau vòng sơ loại diễn ra vào ngày 8/3, Ban Tổ chức đã lựa chọn 421 thí sinh vào Vòng Chung kết, gồm 123 thí sinh bảng PRO CHALLENGE, 191 thí sinh bảng NAÏ CHALLENGE và 107 thí sinh bảng JUNIOR CHALLENGE.

Vòng Chung kết đã diễn ra vào ngày 29/3 tại Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi, Ban Tổ chức đã chấm điểm và lựa chọn ra 108 giải cho bảng PRO CHALLENGE (1 Vô địch, 11 giải Nhất, 18 giải Nhì, 28 giải Ba, 50 giải Khuyến khích), 158 giải cho bảng NAÏ CHALLENGE (1 Vô địch, 18 giải Nhất, 27 giải Nhì, 33 giải Ba, 79 giải Khuyến khích), 78 giải cho bảng JUNIOR CHALLENGE (1 Vô địch, 8 giải Nhất, 15 giải Nhì, 20 giải Ba, 34 giải Khuyến khích).

Bên cạnh Phần thi lập trình dành cho học sinh trung học, Hue-ICT Challenge 2026 sẽ tiếp tục triển khai Phần thi Sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho học sinh, sinh viên kéo dài đến tháng 6/2026. Nội dung thi dành cho học sinh các trường trung học và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, với sản phẩm dự thi là phần cứng, phần mềm hoặc tài liệu thuyết minh ý tưởng. Các sản phẩm sẽ được đánh giá trên các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn để tìm ra các sản phẩm, giải pháp xuất sắc nhất.

Theo PGS. TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, trải qua 5 năm tổ chức, Hue-ICT Challenge ngày càng khẳng định vị thế là một sân chơi công nghệ có uy tín dành cho học sinh trung học trên phạm vi toàn quốc. Việc số lượng thí sinh tham gia tăng qua từng năm, cùng sự đồng hành ngày càng chặt chẽ của nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp, cho thấy cuộc thi không chỉ giữ vững sức hút mà còn từng bước mở rộng ảnh hưởng trong hệ sinh thái giáo dục – công nghệ.