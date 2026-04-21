145 trường tham gia khảo sát đánh giá diện rộng quốc gia

HNN.VN - Từ ngày 15 đến 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá diện rộng quốc gia đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 trên địa bàn thành phố.

 Khảo sát đánh giá đối với học sinh lớp 5

Toàn thành phố có 145 trường được Bộ GD&ĐT lựa chọn tham gia, gồm 65 trường tiểu học, 41 trường THCS và 39 trường THPT. Số lượng học sinh tham gia là 30 em/trường đối với lớp 5 và 40 em/trường đối với lớp 9, lớp 11. Hơn 800 cán bộ, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ.

Để bảo đảm kỳ khảo sát diễn ra nghiêm túc, an toàn, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn điện dự phòng; kiểm tra hệ thống máy tính, đường truyền internet và phần mềm theo quy định. Đồng thời, tổ chức tập huấn, phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ quản lý, khảo sát viên, giám sát viên và lực lượng hỗ trợ kỹ thuật.

Đây là kỳ đánh giá diện rộng do Việt Nam chủ trì, tổ chức theo quy trình và bộ công cụ khảo sát tiếp cận thông lệ quốc tế tốt nhất (PISA, SEA-PLM, TALIS, TIMS) và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, quy định của Việt Nam. Điểm đáng chú ý là khảo sát lớp 9 và lớp 11 được tổ chức trên máy tính, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Kết quả khảo sát sẽ cung cấp dữ liệu khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở để ngành giáo dục điều chỉnh chính sách, nâng cao hiệu quả dạy học, đồng thời phục vụ công tác so sánh, đối sánh theo vùng miền và nhóm đối tượng học sinh.

MINH HIỀN
