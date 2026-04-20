Việt Nam, UNIDO ký kết Chương trình hợp tác quốc gia thúc đẩy công nghiệp xanh

Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) vừa công bố triển khai Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam-UNIDO mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Tổng Giám đốc UNIDO Gerd Müller ký văn kiện Chương trình Hợp tác Quốc gia - Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn 

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Tổng Giám đốc UNIDO Gerd Müller đã ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2025-2028.

Với ngân sách dự kiến 72 triệu USD, chương trình tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên: Chuyển đổi sang công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị bền vững; tăng cường chính sách công nghiệp, năng lực thể chế và quan hệ đối tác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Chương trình Hợp tác Quốc gia là khuôn khổ hợp tác rõ ràng, phù hợp với Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như thúc đẩy lộ trình đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Tổng Giám đốc UNIDO Gerd Müller cho biết, UNIDO và Việt Nam đã có hơn 4 thập kỷ hợp tác chặt chẽ. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã phát triển từ những dự án riêng lẻ sang danh mục các giải pháp tích hợp, có khả năng nhân rộng, kết hợp giữa tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm phát triển một nền công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh và bền vững tại Việt Nam. Thông qua Chương trình Hợp tác Quốc gia mới, UNIDO sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và toàn diện, qua đó gia tăng giá trị trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chương trình cũng mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt đối với các chuỗi giá trị có tiềm năng như lúa gạo và chè, tập trung vào gia tăng giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế khu vực nông thôn.

UNIDO đã phối hợp với Việt Nam triển khai hơn 170 dự án kể từ năm 1978 trong các lĩnh vực như phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạ tầng chất lượng, hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch và chuỗi cung ứng bền vững.

Theo baochinhphu.vn
