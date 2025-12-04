Đón khách Trung Quốc, nhìn từ kinh nghiệm Đà Nẵng và Khánh Hòa

Khách Trung Quốc đến Huế du lịch qua đường hàng không. Ảnh: Hữu Phúc

Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển quan trọng: Huế chính thức bước vào “cuộc chơi” đường bay quốc tế, vốn là chìa khóa để các điểm đến miền Trung bứt phá những năm qua.

Nhưng để đường bay này không chỉ là một sự kiện nhất thời, Huế cần nhìn rất kỹ vào hai mô hình đã thành công, và cũng có những bài học phải trả giá ở khu vực miền Trung, là Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Điều đầu tiên Huế có thể tham khảo từ Đà Nẵng là quan niệm đường bay là sản phẩm du lịch, không phải hạ tầng giao thông. Giai đoạn 2016 - 2019, Đà Nẵng bùng nổ khi kết nối hơn 20 thành phố lớn của Trung Quốc qua các đường bay charter và thường lệ.

Thành phố Đà Nẵng đã rất chủ động làm marketing cùng hãng bay như: tổ chức famtrip, presstrip, roadshow ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu; ký kết hợp tác dài hạn với các hãng lữ hành lớn.

Đà Nẵng không chờ khách đến, mà tự đi tìm khách. Không chờ hãng mở đường bay, Đà Nẵng còn chủ động vận động, tạo nhu cầu, nuôi đường bay trong giai đoạn đầu.

Với Huế, đường bay Thâm Quyến - Huế có thể trở thành “mồi nhiệt” kích hoạt thị trường khách du lịch Đông Á nếu được duy trì bằng chiến lược dài hơi.

Điều kiện tiên quyết để một đường bay quốc tế “sống” được là du lịch địa phương phải có sản phẩm tốt. Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành cần lập tức xây dựng nhóm sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Ví dụ gói đêm Huế - Lăng Cô; gói Huế - Đà Nẵng - Hội An liên kết theo cụm; tour trải nghiệm đêm trong Đại Nội; tour ẩm thực theo chủ đề “Huế trong 100 món”...

Một kinh nghiệm khác của Đà Nẵng là kinh tế đêm được định vị như trụ cột. Phố An Thượng, bãi biển đêm Mỹ Khê, các chợ đêm, khu ẩm thực quốc tế, chương trình nghệ thuật ngoài trời… luôn sôi động, hấp dẫn, phong phú đã giúp thành phố “ôm trọn” ví tiền của khách Trung Quốc - vốn rất nổi tiếng về độ chịu chi.

Một trong những điểm yếu cố hữu của du lịch Huế vẫn là ban đêm quá yên ắng. Nếu Huế muốn giữ chân khách Trung Quốc, phải tạo ra một “đêm Huế” đúng nghĩa: phố đi bộ hoạt động bài bản hơn; các show trình diễn nhã nhạc trong Đại Nội; tour đêm trên sông Hương; phố ẩm thực cung đình; khu chợ đêm có sản phẩm thủ công Huế thật sự khác biệt.

Chỉ khi du khách có lý do bước ra đường buổi tối, Huế mới có cơ hội tăng chi tiêu/khách, thay vì chỉ là điểm dừng chân một đêm rồi đi.

Nếu như Đà Nẵng mang đến kinh nghiệm thành công, thì Khánh Hòa - nơi từng đón hàng triệu lượt khách Trung Quốc mỗi năm sẽ mang đến cho Huế một bài học mang tính cảnh báo.

Giai đoạn trước 2020, thành phố Nha Trang của Khánh Hòa có lúc gần như phụ thuộc một thị trường khách Trung Quốc. Đặc biệt, hệ sinh thái “tour 0 đồng”, cửa hàng - dịch vụ khép kín mọc lên chỉ để phục vụ khách Trung Quốc, khiến chất lượng điểm đến biến dạng.

Nhưng chính Khánh Hòa cũng là ví dụ cho thấy nếu quyết liệt chỉnh đốn, vẫn có thể phát triển lành mạnh. Hai, ba năm gần đây, tỉnh đã siết chặt lữ hành, xử lý mạnh các tour giá rẻ, đồng thời đầu tư nâng cấp sản phẩm biển đảo, vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú hạng sang. Kết quả là lượng khách Trung Quốc phục hồi mà không tái diễn tình trạng ''lệch pha'' như trước.

Không đặc trưng “biển xanh, nắng vàng” như Đà Nẵng hay Khánh Hòa, nhưng Huế có một kho tàng mà khách Trung Quốc đặc biệt yêu thích là văn hóa cung đình, nhã nhạc, đền đài, kiến trúc, ẩm thực truyền thống.

Chỉ cần Huế kể câu chuyện của mình bằng cách hiện đại hơn, dễ tiếp cận hơn qua các công cụ như biển chỉ dẫn tiếng Trung, hướng dẫn viên chuẩn kiến thức, dịch vụ ảnh, các tour kể chuyện lịch sử… thì di sản đã đủ sức làm nên khác biệt.

Điểm đáng chú ý nữa là ngoài thái độ phục vụ, thủ tục vào điểm tham quan, thì các ứng dụng du lịch, thanh toán điện tử qua QR, WeChat Pay, Alipay… là những tiện ích cơ bản mà khách Trung Quốc xem là đương nhiên. Trong khi du lịch Huế lại chưa được phổ biến.

Chuyến charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Huế là khởi đầu rất tốt, nhưng chỉ là điểm khởi hành. Thành công của đường bay, và của cả thị trường khách Trung Quốc, phụ thuộc vào việc Huế có đủ quyết tâm tham khảo điều hay, tránh điều dở và quan trọng nhất là biết làm bật lên những giá trị mà chỉ Huế mới riêng có.