Nơi “ươm mầm” bản lĩnh pháp lý cho sinh viên

Một “Phiên tòa giả định” của sinh viên Trường Đại học Luật Huế

“Sân chơi” giá trị

Trong bối cảnh vai trò của pháp luật ngày càng được đề cao, nhu cầu trang bị kiến thức và kỹ năng pháp lý cho sinh viên trở nên cấp thiết, CLB Luật gia Tương Lai ra đời và nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của những sinh viên yêu thích lĩnh vực này.

Không đơn thuần là một CLB học thuật, CLB Luật gia Tương Lai được xây dựng như một môi trường mở, nơi sinh viên vừa học, vừa trải nghiệm và phát triển toàn diện. Tại đây, sinh viên không chỉ được tiếp cận với kiến thức pháp luật một cách hệ thống mà còn có cơ hội rèn luyện những kỹ năng thiết yếu như tranh biện, hùng biện, làm việc nhóm hay xử lý tình huống thực tiễn.

Với mục tiêu đào tạo kỹ năng gắn với lan tỏa pháp luật đến cộng đồng, CLB đã triển khai nhiều chương trình mang tính thường niên như phiên tòa giả định, các cuộc thi tranh biện, hùng biện pháp lý, hay các hoạt động tuyên truyền pháp luật tại trường học và địa phương. Qua đó, hình ảnh người sinh viên luật không chỉ gắn với sách vở mà còn gắn với trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với CLB, Lê Thị Yến Như, sinh viên năm 3, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Càng tham gia, em nhận ra CLB không chỉ là nơi học mà còn là nơi tạo ra giá trị. Sinh viên luật không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có trách nhiệm lan tỏa pháp luật đến cộng đồng”.

Chính nhận thức đó đã thôi thúc Như chủ động đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB, hướng đến xây dựng những hoạt động có chiều sâu gắn với thực tiễn. “Khi một tập thể có định hướng rõ ràng và tinh thần trách nhiệm, CLB sẽ trở thành cầu nối vững chắc giữa sinh viên luật và cộng đồng”, Yến Như nhấn mạnh.

Đa dạng hoạt động, lan tỏa tri thức pháp luật

Từ năm 2023 đến nay, CLB Luật gia Tương Lai triển khai nhiều chương trình thiết thực, hướng đến cả sinh viên và cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức với nhiều chủ đề thiết thực như phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản, tội phạm công nghệ cao… Phạm vi hoạt động không chỉ gói gọn tại TP. Huế mà còn được mở rộng đến nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Trị, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Trong đó, mô hình “Phiên tòa giả định” được xem là điểm nhấn trong hoạt động của CLB. Với hình thức trực quan, sinh động, chương trình giúp người xem dễ dàng hình dung quy trình tố tụng, đồng thời nhận thức rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

CLB cũng chủ động đổi mới phương thức tiếp cận, như sân khấu hóa nội dung pháp luật, xây dựng tiểu phẩm, hay tận dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook để lan tỏa thông tin. Những video ngắn, poster trực quan không chỉ giúp nội dung pháp luật trở nên dễ hiểu mà còn phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Sau hơn 15 năm phát triển, CLB Luật gia Tương Lai đã khẳng định vai trò kết nối giữa nhà trường và xã hội. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, CLB còn lan tỏa tri thức pháp luật đến cộng đồng, đặc biệt là những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin.