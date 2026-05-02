Huế - Điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế

Du khách ghi lại những bức ảnh trước Đại Nội

Du khách vui - du lịch được lợi

Gặp ông Fritz (du khách Đức) trong một chuyến du lịch đầu năm 2026, nam du khách nở nụ cười thật tươi khi được hỏi về cảm nhận ở điểm đến Huế. Ông Fritz đưa tay với biểu tượng like (thích) trước khi đưa ra đánh giá: “Lần đầu tiên đến Huế nhưng tôi cảm thấy thích lắm. Nơi đây bình yên, con người thân thiện, giàu giá trị văn hóa và chi phí du lịch lại rất phù hợp. Ở đâu, chúng tôi cũng gặp được sự niềm nở của mọi người”.

Những người trong đoàn của ông Fritz cũng có chung cảm nhận. Với họ, Việt Nam là một đất nước thân thiện và những trải nghiệm ở Huế càng làm cho họ thấy chuyến đi du lịch này xứng đáng.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự yêu mến điểm đến Huế giúp cho nhịp điệu du lịch thành phố ngày càng sôi động. Theo thống kê của ngành du lịch, trong quý 1/2026, du lịch Huế đã “cán mốc” hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm gần 45% (khoảng 844.000 lượt). So với cùng kỳ năm 2025, lượng khách quốc tế tăng khoảng 27%.

Điểm đáng mừng hơn không nằm ở con số, khi mà thời gian lưu trú và chi tiêu của khách quốc tế đã tăng lên. Theo khảo sát của ngành du lịch, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân ngày của du khách (cả quốc tế và nội địa) hiện nay đã đạt 2,06 ngày và 3,91 triệu đồng/người/ngày đêm, tăng so với giai đoạn 2022 - 2024 là khoảng 1,7 ngày và 2,1 triệu đồng/người/ngày đêm.

Theo ngành du lịch, thực tế, khách quốc tế đi theo tour có tổng chi tiêu bình quân rất cao, đạt khoảng 7,39 triệu đồng/ngày đêm, tập trung cao cho các dịch vụ du lịch trọn gói. Trong khi đó, khách quốc tế đi du lịch tự túc có thời gian lưu trú dài hơn (khoảng 2,42 ngày), với mức chi tiêu bình quân thấp hơn (khoảng 5,3 triệu đồng/ngày đêm). Cơ cấu chi tiêu của nhóm khách này phân bổ nhiều cho ăn uống, mua sắm, đi lại và tham quan, cho thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm và dịch vụ bổ trợ nhằm gia tăng chi tiêu trong thời gian lưu trú.

Một điểm đặc biệt là cơ cấu quốc tịch của khách quốc tế rất đa dạng, với tỷ lệ lớn đến từ Bắc Mỹ, Úc và châu Âu, cho thấy Huế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ các nước phát triển. Bên cạnh đó, thu nhập của khách du lịch quốc tế nhìn chung ở mức cao, cho thấy khả năng chi trả tốt cũng như kỳ vọng cao về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm. Điều này đặt ra vấn đề, nếu Huế xây dựng và khai thác tốt các sản phẩm, dịch vụ, thì ngành du lịch có thể đạt doanh thu cao.

Huế đang đứng trước nhiều cơ hội khi du khách trở thành những “đại sứ quảng bá”, còn các tổ chức xếp hạng du lịch lại dành “tình cảm” cho điểm đến Cố đô. Đầu năm 2026, trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor, TP. Huế vinh dự xếp ở vị trí thứ 6, cho thấy sức hút của Cố đô trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đây là một điểm rất đáng mừng, trong bối cảnh xu hướng du lịch cưới, du lịch nghỉ dưỡng của khách quốc tế đang nổi lên, nhất là nhóm du khách “hạng sang”, sẵn sàng chi tiêu mạnh.

Để hút khách giữa những biến động

Thực tế, Huế không chỉ đón nhận những cơ hội mà vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Lực cản lớn nhất hiện hữu mà ngành du lịch toàn cầu gặp phải đó là ảnh hưởng của tình hình xung đột ở một số quốc gia, biến động giá nhiên liệu khiến các hãng bay cắt giảm các chuyến bay. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến, xu hướng du lịch với những yêu cầu ngày càng cao của du khách đặt ra yêu cầu du lịch Huế phải đổi mới cách tiếp cận thị trường linh hoạt và chủ động hơn.

Trong lộ trình phát triển bền vững, du lịch Huế cần nhìn nhận cơ hội không nằm ở số lượng khách, mà nằm ở dòng khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao. Lâu nay, Huế vẫn đang đóng vai trò là điểm tham quan trong hành trình di sản miền Trung, thay vì là điểm lưu trú chính. Trong bối cảnh Huế đang định hướng bước vào phân khúc du lịch chất lượng cao thì sản phẩm và dịch vụ phải theo kịp.

Hiện nay, ngành du lịch và các doanh nghiệp dịch vụ tại Huế đang chủ động tái cấu trúc thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Những bước đi cụ thể trước mắt trong việc xoay trục sang các thị trường quốc tế gần, tập trung nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tối ưu hóa hành trình, đa dạng hóa trải nghiệm và phát triển mạnh các dòng sản phẩm du lịch ngắn ngày, du lịch xanh, gia tăng tính trải nghiệm, góp phần đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Tuy nhiên, về lâu dài, Huế vẫn cần những giải pháp tốt hơn để đạt mục tiêu kỳ vọng đón 4,5 - 6 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 mở rộng nhằm triển khai chương trình công tác năm 2026 của Hiệp hội Du lịch thành phố (ngày 25/3), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, trong đó việc tăng cường tính liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, khách sạn để tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm du lịch Huế là điều quan trọng.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, hiệu ứng truyền thông kế thừa từ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã tiếp tục “giữ nhiệt” cho Huế trong Tết Bính Ngọ và tiếp tục cho thời gian tới. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân du khách, du lịch Huế cũng cần phải khắc phục những điểm nghẽn, phải đổi mới không ngừng để bắt kịp tình hình thực tiễn và xu hướng của du khách. Trong đó, việc tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch theo hướng có chiều sâu trong cả ngày thường lẫn dịp lễ sẽ được tập trung. Trọng tâm là phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa cung đình, ẩm thực Huế, du lịch chữa lành - chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái - cộng đồng.

Hiện nay, ngành du lịch đang xây dựng sản phẩm theo mùa, theo khung thời gian ngắn (2 - 3 ngày) phù hợp với nhóm khách gia đình, giới trẻ và khách nghỉ ngắn ngày; tăng các hoạt động trải nghiệm buổi tối, kinh tế đêm, tour di sản ban đêm để kéo dài thời gian lưu trú. Bên cạnh đó, sẽ hình thành “mùa sự kiện”, giúp du khách có thêm động lực lựa chọn Huế làm điểm đến chính thay vì chỉ là điểm dừng ngắn.

Để tiến xa trong hành trình phát triển, du lịch Huế phải đẩy mạnh kích cầu du lịch, liên kết vùng và liên kết doanh nghiệp để gia tăng sức cạnh tranh về giá và sản phẩm. Ngành du lịch phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, vận tải để xây dựng các gói combo trọn gói (vé tham quan - lưu trú - ẩm thực - trải nghiệm) với mức giá hợp lý. Đồng thời, tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để hình thành tour, tuyến ngắn ngày, thuận tiện cho khách trải nghiệm, từ đó quảng bá một cách rộng rãi đến du khách.