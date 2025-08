Ra mắt mảnh ghép hộp sọ PEEK in 3D cá thể hóa đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Quảng Điền ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 29/7, UBND xã Quảng Điền tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tổng số 96 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.