Đào tạo gắn với xu hướng chọn ngành phù hợp

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tư vấn tuyển sinh năm 2025

Chọn ngành, đừng theo phong trào

Một thời gian dài, nhiều thí sinh và phụ huynh lựa chọn ngành học dựa theo cảm tính hoặc chạy theo phong trào, ít quan tâm đến năng lực bản thân và nhu cầu thực tế xã hội. Thực trạng này thể hiện rõ ở nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Theo thống kê từ Ngày hội việc làm do Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH tổ chức hằng năm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu tuyển đến 2.500 - 3.000 lao động, vị trí việc làm có trình độ đại học, song thực tế trường chỉ đáp ứng khoảng 1.000 lao động.

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH nhận định: Ngành nông - lâm - ngư đang ngày càng thu hút người học, nhưng nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn cho rằng, học ngành này sẽ vất vả, thu nhập thấp. Điều này dẫn đến tình trạng mất cân bằng nguồn nhân lực giữa các ngành, nhiều ngành thừa nguồn lực, trong khi ngành nông - lâm - ngư thì thiếu trầm trọng.

Để khắc phục tình trạng này, trước mỗi mùa tuyển sinh, các trường thành viên của ĐHH tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại nhiều trường THPT và trực tuyến, cung cấp thông tin ngành học và cơ hội việc làm. Nhờ đó, học sinh và phụ huynh có cơ sở để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐHH khuyến cáo, học sinh không nên chọn ngành theo xu hướng phong trào, cảm tính mà nên ưu tiên tiêu chí chọn ngành học phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân. Điều này giúp các em có thể tâm huyết, đam mê để vượt qua mọi khó khăn, phát triển nghề nghiệp sau này. Trước yêu cầu, xu hướng của thời đại cách mạng công nghệ 4.0, học sinh nên có định hướng ngành nghề mới như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tự động hóa, AI, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, điện tử - viễn thông, hóa học, môi trường, báo chí, truyền thông, kiến trúc…

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHH khẳng định: “ĐHH luôn coi việc định hướng ngành nghề đúng đắn cho người học là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi tổ chức tư vấn từ sớm, cung cấp đầy đủ thông tin về ngành học và lộ trình nghề nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống cố vấn học tập để đồng hành cùng sinh viên ngay từ năm nhất”.

Ngành nghề mới

Theo đánh giá của các chuyên gia, xu hướng chọn ngành nghề hiện nay cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý, như các ngành có tính liên ngành, tích hợp công nghệ như công nghệ thông tin - y học, Fintech, AI - kinh doanh... Điều này cho thấy, người học đang hướng đến nghề nghiệp linh hoạt, có thể làm việc toàn cầu hoặc làm từ xa, phù hợp với mô hình kinh tế số. Việc chọn ngành theo xu hướng sở thích cá nhân, năng lực thực tế, thay vì chọn ngành “hot” theo phong trào.

TS. Lê Văn Tường Lân trao đổi, theo xu hướng chọn ngành nghề hiện nay, ĐHH đã xây dựng hơn 30 chương trình đào tạo mới, kết hợp các ngành, như: công nghệ sinh học - y học, y học tái tạo, y học di truyền, phẫu thuật nội soi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị; công nghệ thông tin - kinh tế; kỹ thuật - quản lý... Cùng với đó là chương trình đào tạo chuyên sâu các ngành như kỹ thuật vi mạch, thiết kế chip và sản xuất bán dẫn với sự đầu tư đồng bộ của hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại... Các chương trình này giúp sinh viên tiếp cận nhiều lĩnh vực, phát triển kỹ năng sáng tạo và quản lý, phù hợp với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng.

Ngoài các nhóm ngành là thế mạnh truyền thống thuộc lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên, khoa học cơ bản..., ĐHH đã và đang đầu tư vào các ngành học mũi nhọn và công nghệ cao, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế trong kỷ nguyên số. Các lĩnh vực được chú trọng đào tạo như công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các ngành nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Sự hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu cũng được ĐHH coi trọng, giúp sinh viên cọ xát thực tế, nâng cao kỹ năng và sẵn sàng làm việc sau khi ra trường. Tiêu biểu là chương trình đào tạo công nghệ thiết kế vi mạch thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử vừa được mở tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ĐHH. Đây là lĩnh vực được Chính phủ và nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm, đánh dấu bước đi chiến lược trong đào tạo nhân lực công nghệ cao.