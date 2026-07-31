Vietravel Huế ra mắt chương trình mùa thu với đa dạng hành trình

Khách trải nghiệm tại chương trình.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/8 đến 31/10/2026 nhằm giới thiệu hệ sản phẩm Thu - Đông trong nước và quốc tế được phát triển theo đặc trưng mùa tại từng điểm đến, đồng thời triển khai nhiều chính sách ưu đãi linh hoạt nhằm gia tăng quyền lợi và giúp du khách chủ động hơn trong kế hoạch du lịch những tháng cuối năm.

Trong hai ngày 15 - 16/8, Vietravel Huế tổ chức sự kiện “Mở mùa Thu 2026 - Siêu hội 5 châu” tại Hué Plaza (â1 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, TP. Huế) kết hợp tư vấn hành trình, trải nghiệm văn hóa - điểm đến và nhiều quyền lợi dành riêng cho khách hàng đăng ký tour.

Bên cạnh việc tạo ra cơ hội để khách hàng tìm hiểu sản phẩm và nhận tư vấn các hành trình du lịch một cách trực tiếp, sự kiện được phát triển thành không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ nhiều điểm đến, đưa những lát cắt văn hóa, ẩm thực và phong cách du lịch quốc tế đến gần hơn với khách tham dự. Từ không gian âm nhạc, Photobooth AI, đố vui văn hóa và các hoạt động tự trang trí (DIY) dành cho khách tham dự. Song song đó, khách hàng đăng ký tour trực tiếp tại sự kiện còn được hưởng nhiều quyền lợi mở mùa gia tăng trải nghiệm và quyền lợi ngay từ thời điểm lên kế hoạch cho hành trình Thu - Đông.

Cùng với chùm sản phẩm Thu - Đông đa dạng, Vietravel Huế triển khai chương trình khuyến mãi “Khởi hành Mùa Vàng - Đón ngàn điều may” từ ngày 15/8 đến 31/10/2026, với hệ quyền lợi được thiết kế theo nhiều nhóm nhu cầu.

Khách tìm hiểu thông tin và chụp ảnh lưu niệm khi tham gia chương trình.

Theo lãnh đạo Vietravel Huế, với khách hàng đăng ký từ 90 ngày trước ngày khởi hành sẽ nhận mức ưu đãi lên đến 3 triệu đồng/khách đối với nhóm tour châu Âu - châu Mỹ; Nhật Bản - Úc lên đến 2 triệu đồng/khách; Trung Quốc - Hàn Quốc lên đến 1 triệu đồng/khách. Các mức quyền lợi được điều chỉnh tương ứng với thời điểm đăng ký và dòng sản phẩm, qua đó khuyến khích khách hàng chủ động lên kế hoạch sớm cho những hành trình cần nhiều thời gian chuẩn bị.

Với tour trong nước (từ 2 ngày trở lên) đăng ký từ 15/8 đến 31/10/2026, booking (đặt dịch vụ) từ 3 - 5 khách sẽ nhận ưu đãi 1 triệu đồng, từ 6 - 9 khách giảm 1,5 triệu đồng và từ 10 khách trở lên giảm 3 triệu đồng/booking. Riêng trong giai đoạn từ 15 - 23/08, một số tuyến nội địa còn áp dụng chương trình miễn phí giá tour cơ bản cho khách thứ 4 khi nhóm đăng ký đủ 4 người lớn. Đồng thời, đối với các tour Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng và Quy Nhơn khởi hành dịp Quốc khánh 2/9, một trẻ em từ 2 đến dưới 11 tuổi đi cùng ít nhất hai người lớn sẽ được miễn phí giá tour theo điều kiện của chương trình.

Thông qua chương trình “Khởi hành mùa vàng - Đón ngàn điều may”, Vietravel Huế tiếp tục định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng, từ lựa chọn điểm đến, thời điểm khởi hành và thiết kế lịch trình đến chính sách thanh toán, quyền lợi và chăm sóc trong suốt hành trình. Không chỉ mở rộng số lượng điểm đến, Vietravel Huế hướng đến việc nâng cao giá trị của từng chuyến đi, để hành trình mùa Thu - Đông trở thành cơ hội tận hưởng những thời khắc đẹp của điểm đến, khám phá chiều sâu văn hóa, kết nối với người đồng hành và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.