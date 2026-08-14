Phường Thuận Hóa: Tháo gỡ vướng mắc, ổn định hoạt động trường học sau sắp xếp

Lãnh đạo phường Thuận Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các trường học

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của phường tập trung hướng dẫn những nội dung trọng tâm phục vụ quá trình tổ chức và vận hành các trường sau sắp xếp. Trong đó, Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn về công tác nhân sự, vị trí việc làm, quản lý, bàn giao hồ sơ và tài liệu lưu trữ; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hướng dẫn công tác bàn giao tài chính, tài sản.

Từ thực tiễn triển khai, hiệu trưởng các trường phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp. Các nội dung được quan tâm gồm bố trí nhân sự kế toán, văn thư, y tế trường học; bàn giao sổ sách kế toán, tài sản công, các khoản thu, chi; hỗ trợ nhân lực vận chuyển, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị. Các trường cũng trao đổi về việc ghi bảng tên trường sau sắp xếp.

Trao đổi về phương án vận hành thời gian tới, bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường, yêu cầu bảo đảm công tác điều hành, chỉ đạo của cấp ủy, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của từng trường, từng cấp học và từng phân hiệu để tổ chức hoạt động phù hợp.

Các trường được lưu ý xây dựng quy chế phân công, phân nhiệm trong Ban Giám hiệu; thông tin cụ thể đến phụ huynh về chế độ bán trú tại từng phân hiệu. Đồng thời, triển khai tích hợp VNeID để thực hiện học bạ điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý và chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Trương Đình Hạnh chúc mừng các hiệu trưởng, kế toán mới được bổ nhiệm và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện sắp xếp. Trong bối cảnh thời gian khai giảng năm học mới đang cận kề, lãnh đạo phường đề nghị các trường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt phân cấp, phân nhiệm và chủ động tổ chức công việc, bảo đảm hoạt động nhà trường diễn ra thông suốt. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vấn đề phát sinh, ổn định hoạt động và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.