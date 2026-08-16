Sắp xếp mạng lưới trường học, sẵn sàng cho năm học mới

Lãnh đạo phường Hóa Châu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cán bộ các trường học nhận nhiệm vụ sau sắp xếp.

Theo phương án được công bố, phường Hóa Châu sắp xếp 15 cơ sở giáo dục công lập thành 7 trường, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS. Qua đó, địa phương giảm 8 đầu mối trường học, tương đương 53,3%.

7 trường sau sắp xếp gồm các trường mầm non Hương Vinh, Hương Phong, Quảng Thành; các trường tiểu học Hương Vinh, Hương Phong, Quảng Thành và Trường THCS Hóa Châu. Trong đó, Trường Mầm non Quảng Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Kim Thành và Trường Mầm non Phú Thanh.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được thực hiện theo mô hình một trường quản lý nhiều điểm trường. Các điểm trường hiện có tiếp tục được duy trì, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không làm tăng khoảng cách đến trường, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Sau sắp xếp, toàn phường có 190 lớp với 5.762 học sinh.

Tại hội nghị, các quyết định thành lập trường; bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thành lập các chi bộ và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư tại những trường mới thành lập đã được công bố, trao cho các tập thể, cá nhân. Địa phương cũng tặng hoa tri ân những cán bộ thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hóa Châu đồng chí Trần Ngọc Dương đề nghị cấp ủy, ban giám hiệu các trường sớm ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, bảo đảm hoạt động dạy học liên tục; đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực giáo dục. Việc sắp xếp phải gắn với nâng cao chất lượng quản trị nhà trường, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học 2026-2027.

UBND phường Kim Long tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, các chi bộ trực thuộc và công tác cán bộ sau sắp xếp. Sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn phường giảm từ 15 xuống còn 9 trường.

Trao quyết định cho cán bộ quản lý các trường học sau sắp xếp.

Trước khi sắp xếp, phường Kim Long có 15 cơ sở giáo dục công lập, gồm 5 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 4 trường THCS, với tổng số 7.714 học sinh và 503 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Sau sắp xếp, mạng lưới trường học còn 9 trường, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học; 2 trường THCS và 1 trường liên cấp TH - THCS.

Ở bậc mầm non, 5 trường được tổ chức lại thành 3 trường, cụ thể: Trường Mầm non Kim Long sáp nhập với Trường Mầm non Vạn Xuân, lấy tên Trường Mầm non Kim Long; Trường Mầm non Hương Long sáp nhập với Trường Mầm non Hương Hồ (cơ sở 2 tại TDP Văn Thánh) lấy tên Trường Mầm non Hương Long; Giữ nguyên Trường Mầm non Hương Thọ, đồng thời tiếp nhận cơ sở 1 (TDP Long Hồ) và cơ sở 3 (TDP Hương Mai) của Trường Mầm non Hương Hồ và lấy tên là Trường Mầm non Long Hồ.

Ở cấp tiểu học, 6 trường được sắp xếp lại còn 3 trường và 1 trường liên cấp. Trường TH số 1 Kim Long sáp nhập với Trường TH số 2 Kim Long lấy tên Trường TH Kim Long; Trường TH số 1 Hương Hồ sáp nhập với TH số 2 Hương Hồ lấy tên Trường TH Hương Hồ; sáp nhập trường TH Hương Thọ vào trường THCS Tôn Thất Bách thành trường liên cấp và Trường TH Hương Long được giữ nguyên.

Đối với cấp THCS, 4 trường được tổ chức lại còn 2 trường THCS và 1 trường liên cấp TH - THCS. Trường THCS Huỳnh Đình Túc sáp nhập với Trường THCS Lê Hồng Phong lấy tên Trường THCS Kim Long; sáp nhập trường TH Hương Thọ và Trường THCS Tôn Thất Bách thành trường liên cấp lấy tên Trường TH - THCS Hương Thọ; Trường THCS Nguyễn Hoàng được giữ nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ phường Kim Long Nguyễn Phước Nhật cho rằng, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập không đơn thuần là thay đổi về tên gọi hay địa điểm các trường học. Đây là bước sắp xếp lại tổ chức, nguồn lực và đội ngũ để tạo nền tảng tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục, hướng tới một hệ thống trường học tinh gọn hơn, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, phường Thanh Thủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.

Trao quyết định cho hiệu trưởng các trường

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Tại hội nghị, UBND phường đã công bố các quyết định hợp nhất và thành lập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học và THCS được sáp nhập để thành lập 7 trường mới, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Cùng với việc sáp nhập, thành lập các nhà trường, Đảng ủy phường Thanh Thủy đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học cũ; đồng thời thành lập 7 chi bộ trường học mới, chỉ định nhân sự Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư cho từng chi bộ.

Theo đề án của Đảng ủy phường, trước khi sắp xếp, địa phương có 14 chi bộ trường học với tổng số 346 đảng viên. Sau khi thành lập các trường mới, tổ chức Đảng cũng được kiện toàn tương ứng với mô hình tổ chức mới, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với các hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các chi ủy và Ban Giám hiệu các trường nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bảo đảm các nhà trường vận hành ổn định, thông suốt. Bên cạnh đó, các trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

UBND xã Phú Vang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ sau sắp xếp sáng 17/8. Tham dự tại hội nghị về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở nội vụ thành phố Huế. Về phía lãnh đạo xã Phú Vang có đồng chí Đặng Hồng Sơn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường THCS Phú Vang.

Tại buổi lễ, UBND xã Phú Vang công bố các quyết định về việc thành lập, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường sau sắp xếp. Theo đó, Trường Mầm non Phú Đa 1 và Mầm non Phú Đa 2 thành Trường Mầm non Phú Đa; sáp nhập Trường Mầm non Vinh Phú và Mầm non Vinh Thái thành Trường Mầm non Phú Gia; giữ nguyên Trường Mầm non Vinh Hà. Đối với bậc Tiểu học, sáp nhập Trường Tiểu học Phú Đa 1, Tiểu học Phú Đa 2 và Tiểu học Phú Đa 3 thành Trường Tiểu học Phú Đa; sáp nhập Trường Tiểu học Vinh Phú và Tiểu học Vinh Thái thành Trường Tiểu học Phú Gia; sáp nhập Trường Tiểu học Vinh Hà và Tiểu học Hà Trung thành Trường Tiểu học Vinh Hà. Đối với bậc THCS, sáp nhập Trường THCS Vinh Phú và THCS Vinh Hà thành Trường THCS Phú Vang; giữ nguyên Trường THCS Phú Đa.

Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ sở giáo dục trên địa bàn là yêu cầu cần thiết, nhằm phù hợp mô hình tổ chức mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực, khắc phục bất cập trong quản lý và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang yêu cầu các đơn vị sau sắp xếp cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn và năng lực, nhằm bảo đảm hoạt động dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh có hiệu quả. Đồng thời các trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác quản lý tốt cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nhanh chóng nắm bắt tình hình, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, qua đó tạo bước chuyển biến đột phá, quyết tâm xây dựng một nền giáo dục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

UBND xã Quảng Điền tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch UBND xã về sắp xếp trường, lớp và công tác cán bộ trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Quảng Điền trao các Quyết định về công tác cán bộ ở các trường. Ảnh Công Cường

Theo phương án sắp xếp, từ 17 trường học, đến nay xã Quảng Điền còn 9 trường, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS và 2 trường liên cấp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành; đồng thời khẩn trương hoàn tất các điều kiện, công việc cần thiết, bảo đảm sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

Việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp nhằm khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, tạo điều kiện tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giáo dục. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học trên địa bàn.