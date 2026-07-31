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ClockThứ Năm, 06/08/2026 11:07

Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả vi phạm xây dựng tại dự án Huế Times Square

HNN.VN - UBND phường Thuận Hóa vừa ban hành quyết định số 3655 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh do có hành vi xây dựng sai giấy phép tại dự án Huế Times Square, số 5 Lê Lợi.

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Cổng vào quán cà phê Katinat không có trong giấy phép xây dựng 

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh (trụ sở tại số 57 Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP. Huế) bị áp dụng biện pháp cưỡng chế do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan chức năng xác định, dự án Huế Times Square được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và cấp giấy phép xây dựng với quy mô gồm công trình chính diện tích 400m², cao một tầng, chiều cao 8m; tầng hầm diện tích 630m² và nhà kỹ thuật phụ trợ diện tích 62,5m². Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã xây dựng không đúng nội dung giấy phép và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Qua kiểm tra hiện trạng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều hạng mục được xây dựng hoặc cải tạo vượt quy mô cho phép. Trong đó, phần thông tầng của công trình chính được lắp kính cường lực bao quanh và lợp mái nhựa với diện tích khoảng 410,8m²; bổ sung hai ô thang máy, nâng chiều cao công trình lên khoảng 12,2m, vượt đáng kể so với chiều cao 8m theo giấy phép xây dựng. Ngoài ra, dự án còn xây dựng thêm nhiều công trình phụ trợ không có trong giấy phép như quán cà phê Katinat, phòng chờ tiếp khách, nhà vệ sinh, công trình am thờ được cải tạo, mở rộng và bốn trụ trang trí nằm ngoài phạm vi khu đất của dự án.

Để khắc phục hậu quả vi phạm, UBND phường Thuận Hóa yêu cầu buộc phá dỡ toàn bộ các công trình, hạng mục công trình xây dựng vi phạm. Thời gian hoàn thành việc thực hiện cưỡng chế là 10 tháng kể từ ngày tổ chức, cá nhân vi phạm nhận được quyết định. Mọi chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh chi trả.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND phường, Công an phường Thuận Hóa cùng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện và giám sát quá trình cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
thuận hoákatinatvi phạm
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