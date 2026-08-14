Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 không phải điểm kết thúc

Ông Thái Văn Tài cho biết, sắp xếp không phải việc "cộng trừ cơ học" số lượng trường

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, ngày 30/8 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhưng không phải điểm kết thúc của quá trình này.

Ông Thái Văn Tài cho biết, điều quan trọng không phải là giảm được bao nhiêu trường, mà là sau sắp xếp, học sinh được học tập tốt hơn, giáo viên có điều kiện làm tốt hơn công việc của mình và hệ thống giáo dục vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn.

Không phải "cộng trừ cơ học" số lượng trường

Theo ông Thái Văn Tài, việc sắp xếp mạng lưới trường học được triển khai trong tổng thể các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và đột phá phát triển giáo dục. Vì vậy, đây không phải là mục tiêu tự thân, càng không phải việc "cộng trừ cơ học" số lượng trường.

Mạng lưới cơ sở giáo dục cần được tổ chức lại phù hợp với quy mô dân số, phân bố dân cư và điều kiện thực tế của từng địa bàn, qua đó sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực quản trị nhà trường.

Quan trọng nhất, quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh phải được bảo đảm.

"Tinh gọn đầu mối nhưng không thu hẹp cơ hội học tập; sắp xếp tổ chức để dành nhiều nguồn lực hơn cho người học và cho hoạt động dạy học", ông Tài nhấn mạnh.

Đây cũng là điểm khác biệt trong cách tiếp cận hiện nay: từ yêu cầu giảm đầu mối chuyển sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục, lấy người học làm trung tâm.

Quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục cập nhật hướng dẫn theo tình hình thực tế. Sau Kế hoạch 1186/KH-BGDĐT ngày 26/6/2026, Bộ tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh tiến độ; tổ chức hội nghị với Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với địa phương, đồng thời tiếp nhận phản ánh để xử lý những vấn đề phát sinh về tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự.