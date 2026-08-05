Thuận Hóa giảm 37% đầu mối trường công lập sau sắp xếp

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ quản lý các trường học sau sắp xếp.

Tham dự có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo các sở, ban ngành, phường Thuận Hóa cùng các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Trước khi sắp xếp, phường Thuận Hóa có 19 trường công lập, gồm 8 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 4 trường THCS, với tổng số 947 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Sau sắp xếp, số trường công lập giảm còn 12, tương đương giảm 37% đầu mối, trong khi các điểm trường vẫn được duy trì ổn định.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố Huế, trên cơ sở nghiên cứu phù hợp với thực tiễn địa phương. Lãnh đạo phường nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập, cũng như việc đi lại của học sinh.

Tại buổi lễ, phường Thuận Hóa công bố quyết định thành lập 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên cơ sở sáp nhập các trường hiện có. Cụ thể, Trường Mầm non Hoa Nắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non I và Trường Mầm non Phú Hội; Trường Mầm non Tuổi Ngọc được hình thành từ Trường Mầm non Phường Đúc, Trường Mầm non Vĩnh Ninh và Trường Mầm non 8/3. Trường Mầm non Sao Khuê được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phước Vĩnh và Trường Mầm non Trường An.

Tặng hoa tri ân các cán bộ quản lý giáo dục không tiếp tục tham gia quản lý sau sắp xếp

Ở bậc tiểu học và THCS, Trường Tiểu học Phan Bội Châu được thành lập từ Trường Tiểu học Trường An và Trường Tiểu học Phước Vĩnh. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tôn Thất Tùng được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Phường Đúc và Trường THCS Tôn Thất Tùng. Trong khi đó, Trường THCS Hùng Vương được thành lập từ Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Trần Phú.

Cùng với việc kiện toàn mạng lưới trường học, Đảng ủy phường Thuận Hóa cũng thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng tại các đơn vị giáo dục. Các quyết định về kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học, thành lập các Đảng bộ trực thuộc và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các trường được công bố, nhằm tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Dịp này, lãnh đạo phường Thuận Hóa tặng hoa tri ân các cán bộ quản lý giáo dục có nhiều đóng góp nhưng không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý sau sắp xếp. Hoạt động nhằm ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý qua các thời kỳ.

Việc sắp xếp được kỳ vọng tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển đội ngũ và chất lượng giáo dục. Các trường mới sẽ tiếp tục kế thừa những giá trị, thành quả của các đơn vị trước sắp xếp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo.