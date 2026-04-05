Tăng trách nhiệm của người đứng đầu, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số thành động lực phát triển

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Từng bước định hình nền tảng số

Trong quý I/2026, thực hiện Kết luận 01-KL/BCĐ ngày 31/12/2025, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương rà soát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Thành ủy, UBND thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. 100% sở, ngành đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số và lựa chọn các lĩnh vực trọng điểm để triển khai. Thành phố cũng tích hợp các mục tiêu chuyển đổi số vào quy hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2030, định hướng hình thành 5 khu công nghệ số tập trung.

Toàn thành phố đã triển khai 241 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành 130 nhiệm vụ, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 90%. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với độ phủ sóng 5G đạt khoảng 85%. Doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin ước đạt 300 tỷ đồng.

Nền tảng Hue-S tiếp tục phát huy hiệu quả, 100% dịch vụ đô thị thông minh đã được tích hợp. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 93%.

Ở khối Đảng, việc ứng dụng CNTT có chuyển biến tích cực, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã được triển khai đồng bộ. Thành phố cũng phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong một số lĩnh vực trọng điểm.

Các đại biểu điểm danh bằng việc quét mã QR trước khi vào tham dự Hội nghị Thành ủy lần thứ V

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như xử lý văn bản điện tử chưa đồng bộ; thiết bị CNTT cấp cơ sở còn thiếu. Các dự án chuyển đổi số gặp khó do thủ tục đầu tư kéo dài, kinh phí chưa đáp ứng; hạ tầng và dữ liệu, nhất là dữ liệu đất đai, còn hạn chế. Công tác đổi mới sáng tạo chưa rõ nét; việc kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo còn hạn chế. Các đại biểu đề nghị sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh thẩm định dự án, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư; xây dựng danh mục dự án chuyển đổi số rõ ràng; đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng, nâng cấp đường truyền, hoàn thiện cơ sở dữ liệu các lĩnh vực như đất đai, du lịch, chính sách người có công.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến thực chất

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều hạn chế hiện nay xuất phát từ việc một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chưa quan tâm đúng mức đến lĩnh vực này. Vì vậy, thời gian tới cần lượng hóa cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực; có hệ thống theo dõi, đánh giá rõ ràng, tránh triển khai chung chung.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống dữ liệu của các sở, ngành, đặc biệt là dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ làm sạch, cập nhật dữ liệu. Đồng thời, cần xây dựng khung báo cáo thống nhất để theo dõi biến động dữ liệu.

Về hạ tầng, cần sớm triển khai đầu tư công để trang cấp thiết bị đầu cuối cho cấp xã, phường theo hướng đồng bộ, tập trung, hoàn thành trước ngày 15/6. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và khai thác dữ liệu dùng chung.

Đối với cơ quan Đảng, do đặc thù nhiều văn bản mật, cần nghiên cứu giải pháp phần mềm riêng và tăng cường trang thiết bị để bảo đảm xử lý văn bản điện tử an toàn, hiệu quả. Mục tiêu đặt ra là trong quý II không còn văn bản giấy, 100% văn bản được ký số, phát hành trên môi trường mạng.

Trong lĩnh vực dịch vụ công, dù tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của thành phố đang ở mức cao, song cần tiếp tục nâng cao chất lượng, không chủ quan; gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình “3 nhà”: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, bảo đảm các kết quả nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Về cơ chế chính sách, giao Đảng ủy UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong kỳ họp giữa năm; đồng thời xây dựng khung pháp lý để khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số.

Nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm, hành động”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp, các ngành phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển chủ yếu; từ đó tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.