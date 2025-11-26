Nhiều sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” các cấp

Khen thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp Đại học Huế

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh truyền thống hào hùng của các thế hệ trẻ, ghi nhận những thành tựu và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lễ kỷ niệm đã tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử từ ngọn lửa đấu tranh ngày 9/1/1950 tại Sài Gòn - Chợ Lớn với sự hy sinh của anh hùng Trần Văn Ơn, đến những trang sử hào hùng mang đậm bản sắc riêng biệt của học sinh - sinh viên Huế.

Từ các cuộc bãi khóa gây tiếng vang năm 1949 đến khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tinh thần của tuổi trẻ Cố đô luôn gắn bó mật thiết giữa tri thức khoa học với tình yêu quê hương sâu nặng. Truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp tại Đại học Huế - một trung tâm đào tạo đa ngành với bề dày hơn 65 năm, nơi tri thức hiện đại hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa di sản.

Điểm nhấn của chương trình là sự ghi nhận những con số ấn tượng trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2024-2025, minh chứng cho ý chí vươn lên của sinh viên Huế. Ở cấp Trung ương, Đại học Huế tự hào có 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu, đồng thời đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.

Ở cấp thành phố, ghi nhận 10 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và 34 sinh viên đạt giải thưởng "Sao Tháng Giêng". Riêng cấp Đại học Huế, có 59 sinh viên được vinh danh “Sao Tháng Giêng” và 317 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Những hạt nhân ưu tú này chính là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

Hội Sinh viên Đại học Huế cam kết sẽ "mở đường băng" cho khát vọng nghiên cứu với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 1.000 công bố khoa học quốc tế và lựa chọn tối thiểu 200 dự án công nghệ tiêu biểu để kết nối đầu tư. Bên cạnh đó, việc thực hiện đề án quốc gia về ngoại ngữ là chìa khóa để sinh viên trở thành công dân toàn cầu, đưa bản sắc văn hóa Huế ra thế giới và đưa công nghệ hiện đại về phục vụ quê hương.

Kết thúc chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn với lời kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tiếp tục phát huy truyền thống "vừa hồng, vừa chuyên". Với tâm thế tiên phong và sáng tạo, tuổi trẻ Đại học Huế cam kết là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đổi mới, sẵn sàng tâm thế cho những đột phá mới, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của một thành phố di sản năng động và đất nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.