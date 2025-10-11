  • Huế ngày nay Online
Hơn 60 học sinh, sinh viên được tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện

HNN.VN - Tối 11/10, Thành đoàn tổ chức Chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp thành phố năm 2025 tại Tổ hợp Giáo dục FPT Huế (phường Thanh Thủy).

Những năm qua, phong trào học sinh, sinh viên đã phát triển mạnh mẽ với nhiều cách làm hay, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, tiêu biểu là phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”. Mỗi danh hiệu nói trên đều là mục tiêu mà mỗi học sinh, sinh viên phấn đấu đạt được, là thước đo tiêu chuẩn của thế hệ học sinh, sinh viên thời đại mới.

Năm học 2024 - 2025, Ban Thường vụ Thành đoàn quyết định trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố cho 15 đoàn viên, học sinh đã có thành tích tiêu biểu trên các mặt học tập, đạo đức, thể lực và danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho 1 đoàn viên, học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tay nghề và thể lực.

Bên cạnh đó, 20 sinh viên tiêu biểu cũng được Thành đoàn trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 27 cán bộ Đoàn, cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu được tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” trong năm học 2023 - 2024.

Trong khuôn khổ chương trình, được sự ủy quyền của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn còn phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế trao 10 suất học bổng “Vững tương lai” cho học sinh, sinh viên khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố.

Đại diện Thành đoàn cho biết, chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, đây là dịp biểu dương, tôn vinh những gương cán bộ Đoàn, Hội và học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Minh Nguyên
thành đoànhuếtuyên dươnghọc sinh 3 tốtrèn luyệnsao tháng giêng
