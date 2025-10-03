  • Huế ngày nay Online
Công an TP. Huế gắn biển cơ sở làm việc mới

HNN.VN - Sáng 3/10, Công an TP. Huế tổ chức Lễ gắn biển công trình cơ sở làm việc tại khu E, Đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ.

Lãnh đạo Trung ương và TP. Huế thực hiện nghi thức bấm nút gắn biển công trình cơ sở làm việc mới của Công an TP. Huế

Tham dự lễ về phía Trung ương, có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Về phía TP. Huế có các ông: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các UVTV Thành ủy. 

Cơ sở làm việc Công an thành phố trên diện tích đất gần 160.000m2. Tổng mức đầu tư công trình 799 tỷ đồng.

Sau gần 16 tháng thi công, công trình đến nay cơ bản hoàn thành giai đoạn I với các hạng mục: Nhà làm việc chính; nhà hội trường, truyền thống; nhà tiếp công dân; nhà làm việc cơ quan điều tra; nhà ở doanh trại, bếp ăn tập thể; nhà kho phương tiện; kho vũ khí; sân chào cờ, bãi đỗ trực thăng, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ...

Đây cũng là công trình được Ban Giám đốc Công an thành phố lựa chọn, quyết định là công trình gắn biển vào dịp trọng thể chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025); Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Gắn biển công trình cơ sở làm việc của Công an TP. Huế tại khu E, Đô thị mới An Vân Dương 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đề nghị Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt giai đoạn II của công trình. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm và đề nghị Bộ Công an tạo điều kiện bố trí kinh phí để công trình trụ sở làm việc của Công an thành phố hoàn thiện tất cả các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, quản lý, sử dụng và vận hành công trình đúng mục đích, hiệu quả, gắn với thường xuyên bảo dưỡng, xem đây là tài sản công có giá trị chiến lược, lâu dài, phục vụ cho sự phát triển bền vững của lực lượng Công an thành phố.

Theo dự kiến, cơ sở mới Công an TP. Huế sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào năm 2026.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
