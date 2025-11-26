Phiên họp thứ 1 Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì phiên họp

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì phiên họp. Cùng dự họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các UVTV Thành ủy.

Tại cuộc họp, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đã công bố các quyết định thành lập BCĐ, Ủy ban bầu cử thành phố; phân công các đồng chí thành viên BCĐ. Theo đó, BCĐ bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm có 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban.

Tiếp đó, báo cáo tình hình triển khai các nội dung liên quan công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 314/KH-TU ngày 14/8/2025 về việc thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định 66-QĐ/TU ngày 10/11/2025 thành lập BCĐ bầu cử. UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2025 về tổ chức bầu cử, chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thành lập ủy ban bầu cử (UBBC) cấp xã. Hiện có 40/40 xã, phường đã thành lập UBBC. Ngày 21/11/2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3579-UBND về việc thành lập UBBC thành phố.

Thành viên BCĐ phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn đã thông tin về Đề án cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp các đại biểu cơ bản thống nhất các Tờ trình về Đề án nhân sự, một số ý kiến cho rằng khi cơ cấu nhân sự nên giới thiệu, chú trọng vào các xã, phường trọng điểm; việc tăng cường cấp ủy tham gia vào HĐND là cần thiết, bí thư cấp ủy nên tham gia HĐND, bảo đảm tỷ lệ các cơ cấu khác nhất là cơ cấu nữ…

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đóng góp thêm một số nội dung trong đề án, thống nhất các ý kiến cơ cấu giới thiệu nhân sự. Đồng thời, yêu cầu các thành viên BCĐ theo nhiệm vụ được phân công, bám địa bàn, phối hợp các cơ quan chức năng để chỉ đạo cuộc bầu cử HĐND và ĐBQH đúng theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy. Giao Chủ tịch UBBC chỉ đạo UBBC xây dựng kế hoạch triển khai đúng tiến độ và luật định; chỉ đạo UBND các phường, xã, thủ trưởng các ban, ngành phối hợp với Ủy ban Mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử QH và HĐND các cấp. Ban Nội Chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn kê khai tài sản cho những ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp; giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của công dân trước, trong và sau bầu cử. Công an thành phố xây dựng kế hoạch, phương án triển khai bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện tốt bầu cử theo luật định…