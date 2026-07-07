Hóa Châu khơi mạch phát triển

Không gian ẩm thực tại lễ hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” thu hút người dân, du khách.

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng

Ba đêm lễ hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” đầu tháng 6 vừa qua để lại nhiều dấu ấn cho người dân tổ dân phố Bao Vinh. Không chỉ là hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi, lễ hội còn cho thấy nếu biết tổ chức hợp lý, di sản hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực phát triển.

Khoảng 9.000 lượt người tham gia, doanh thu gần 900 triệu đồng từ các không gian trải nghiệm, ẩm thực, sản phẩm bản địa và dịch vụ cộng đồng. Phía sau những con số ấy còn là niềm vui của người dân khi phố cổ có thêm sức sống, các hộ kinh doanh có thêm khách, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội được giới thiệu, còn trẻ em được lớn lên trong không gian ký ức của chính quê hương mình.

Chị Hà Thị Huệ, tiểu thương bán chè tại Bao Vinh kể, cũng từng ấy nồi chè, ngày thường chị bán đến 11 - 12 giờ trưa mới hết, nhưng những ngày lễ hội ở phố cổ Bao Vinh, mới khoảng 8 giờ sáng đã bán xong. “Không chỉ vui vì bán được hàng, tôi còn mừng khi thấy Bao Vinh đông trở lại. Khách ghé ăn, hỏi chuyện món ăn Huế, hỏi thêm về phố cổ, nhà rường và các điểm tham quan quanh đây. Nhờ lễ hội, người buôn bán nhỏ như chúng tôi có thêm thu nhập và thấy mình cũng góp một phần vào không khí chung của phố”, chị Huệ chia sẻ.

Theo ông Trương Thái, Tổ trưởng tổ dân phố Bao Vinh, nhiều người dân ban đầu còn băn khoăn vì sợ lễ hội ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày. Khi chứng kiến dòng người đến với Bao Vinh, bà con dần thấy rõ lợi ích của việc phát huy giá trị phố cổ gắn với sinh kế cộng đồng. “Bao Vinh có lịch sử, có nếp nhà, có nghề, có chợ, có đời sống ven sông. Điều cần nhất là tổ chức sao cho người dân được tham gia, được hưởng lợi và cùng có trách nhiệm giữ gìn”, ông Thái nói.

Không chỉ đánh thức phố cổ Bao Vinh, Hóa Châu đang từng bước mở rộng không gian phát triển du lịch về phía Rú Chá, Cồn Tè và vùng sinh thái ven sông, đầm phá.

Cuộc khảo sát, làm việc giữa phường Hóa Châu với đoàn chuyên gia Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam) giữa tháng 6 vừa qua cho thấy, những tiềm năng du lịch của địa phương đang được nhìn nhận bài bản hơn. Với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, marketing, truyền thông và phát triển thương hiệu, đoàn đã khảo sát thực tế Rú Chá, Cồn Tè, vùng sinh thái ven sông, đầm phá và phố cổ Bao Vinh; đồng thời trao đổi, góp ý định hướng xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với cảnh quan rừng ngập mặn, hệ đầm phá Tam Giang…

Từ rau sạch đến nông nghiệp xanh

Không chỉ khơi dậy lợi thế văn hóa, du lịch, Hóa Châu còn tạo động lực phát triển từ những cánh đồng, vùng rau nổi tiếng gắn bó lâu đời với đời sống người dân.

Mới đây, Hóa Châu đã thông qua Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030”. Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy phát triển mới: Không chạy theo sản lượng đơn thuần, mà hướng đến sản phẩm sạch, quy trình an toàn, có thương hiệu và có khả năng liên kết thị trường.

“Một luống rau nếu chỉ bán ngoài chợ sẽ có giá trị nhất định, nhưng nếu được chuẩn hóa quy trình, đóng gói, truy xuất nguồn gốc và gắn với trải nghiệm giáo dục, du lịch nông nghiệp, giá trị ấy sẽ được nâng lên”, ông Nguyễn Đình Định, người dân trồng rau tổ dân phố Trung Thành, nói.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, lợi thế lớn nhất của địa phương không nằm ở một điểm đến riêng lẻ, mà ở sự đan xen giữa phố cổ Bao Vinh, Rú Chá, Cồn Tè, làng nghề, vùng rau màu, thủy sản và đời sống cộng đồng ven đô.

Hướng đi của Hóa Châu là không khai thác các tiềm năng một cách rời rạc, mà từng bước kết nối thành không gian phát triển chung, trong đó văn hóa, du lịch, nông nghiệp và sinh kế người dân bổ trợ cho nhau. Phường sẽ tiếp tục phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, bảo tồn nghề truyền thống, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng để tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển.