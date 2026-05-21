Tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: Không để học sinh thiếu chỗ học

Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh THPT 2026

Bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh

Tại Trường THPT Thừa Lưu, tăng thêm 4 lớp 10. Để đáp ứng quy mô phát triển, trường đã được đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng bộ môn, phòng đa chức năng và trang thiết bị với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2025.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu cho biết, cơ sở vật chất của trường hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học khi tăng lớp. Riêng đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu ở một số bộ môn, sẽ được ngành giáo dục bổ sung theo hình thức hợp đồng theo Nghị định 111 để bảo đảm việc giảng dạy khi quy mô học sinh tăng lên.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ được giao tuyển sinh 558 học sinh lớp 10, tăng hơn 150 chỉ tiêu so với năm trước. Theo đó, số lớp 10 cũng tăng từ 9 lớp lên 12 lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Tương tự, Trường THPT Hai Bà Trưng cũng tăng quy mô tuyển sinh từ 12 lên 16 lớp 10.

Ông Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng thông tin, dù tăng lớp, nhà trường vẫn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, chú trọng tăng cường các hoạt động STEM, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và trải nghiệm cho học sinh lớp 10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế, những năm trước, tổng chỉ tiêu tuyển sinh THPT toàn thành phố chỉ khoảng 13.000 học sinh thì năm nay đã được nâng lên 17.579 chỉ tiêu, cả ở trường THPT công lập và ngoài công lập. Việc điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở tổng số học sinh lớp 9 năm học này tăng lên 18.515 em. Khoảng 1.000 chỉ tiêu còn lại được phân bổ cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của những học sinh lựa chọn chương trình giáo dục thường xuyên hoặc học nghề song song với học văn hóa.

Chuẩn bị trường lớp, đội ngũ

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, việc số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh trong năm nay không phải đột biến mà đã nằm trong dự báo của ngành giáo dục từ nhiều năm trước. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cũng phù hợp với Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là định hướng đổi mới công tác phân luồng học sinh sau THCS, tạo điều kiện để địa phương điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở theo dõi quy mô học sinh hàng năm, Sở GD&ĐT đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, phương án tuyển sinh và phân luồng học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng. Vì vậy, việc tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong năm nay không tạo áp lực đột biến đối với hệ thống giáo dục.

Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều dự án nâng cấp, xây dựng trường học đã được triển khai nhằm đón đầu áp lực tuyển sinh. Trong đó có việc hoàn thiện các hạng mục tại Trường THPT Thuận An, Trường THPT Phú Lộc, đầu tư giai đoạn 2 tại Trường THPT Đặng Huy Trứ, Trường THPT Gia Hội cùng nhiều trường học khác để tăng số lượng phòng học và nâng cao năng lực tiếp nhận học sinh. Nhiều trường THPT như An Lương Đông, Phú Bài, Hương Thủy cũng được rà soát, mở rộng quy mô đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập.

Bên cạnh việc đầu tư mở rộng trường lớp, ngành giáo dục cũng chủ động khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có sau quá trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, Trường THPT Đặng Trần Côn được bố trí sử dụng cơ sở dạy nghề trước đây của thành phố để phục vụ nhu cầu dạy học trước mắt. Cơ sở này đang được sửa chữa, nâng cấp, đồng thời địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở mới đáp ứng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Liên quan đến bài toán nhân lực khi quy mô tuyển sinh tăng mạnh, ông Nguyễn Tân cho biết, nhu cầu giáo viên tại một số trường chắc chắn sẽ gia tăng. Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý, đồng thời tham mưu bổ sung biên chế khi được giao chỉ tiêu và thực hiện ký hợp đồng theo Nghị định 111 để đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt.

“Trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ, ngành giáo dục nỗ lực tăng chỉ tiêu tuyển sinh để bảo đảm tất cả học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đều có cơ hội tiếp tục học tập. Quan điểm của ngành là ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên. Chúng tôi sẽ chủ động các giải pháp để bảo đảm đủ đội ngũ phục vụ năm học mới”, ông Nguyễn Tân nhấn mạnh.