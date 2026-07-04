Chung trách nhiệm bảo vệ dòng sông An Cựu

Dọn dẹp vệ sinh dòng sông An Cựu

Không giới hạn địa giới hành chính

Dọc hai bờ sông An Cựu đã có nhiều đổi thay dễ nhận thấy. Vỉa hè thông thoáng hơn, rác thải giảm đáng kể, những điểm tập kết rác tự phát trước đây hầu như không còn. Những chuyển biến tích cực ấy là kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân sau gần một tháng triển khai cuộc vận động “Toàn dân chung tay giữ sạch sông An Cựu”.

Trước đó, sông An Cựu từng chịu nhiều áp lực về môi trường và trật tự đô thị. Hai bên bờ tập trung đông dân cư, nhiều chợ, hàng quán và hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, nên thường xuyên phát sinh rác thải sinh hoạt, nước thải, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Tại nhiều bến lên xuống ven sông, rác bị vứt bừa bãi, ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng nguồn nước. Tình trạng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản vẫn còn diễn ra, đe dọa hệ sinh thái tự nhiên.

Ông Lê Văn Đạt, người dân sống ven sông An Cựu, bày tỏ: “Với mật độ dân cư đông cùng hoạt động buôn bán sầm uất dọc hai bên bờ sông, nếu mỗi người dân không nâng cao ý thức thì rất khó giữ được dòng sông An Cựu luôn sạch đẹp”.

Nhận diện rõ những tồn tại đó, chính quyền hai phường An Cựu và Thuận Hóa đã chủ động phối hợp hành động. Cuộc vận động “Toàn dân chung tay giữ sạch sông An Cựu” được triển khai gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, kết hợp lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Sau gần một tháng triển khai, khu vực quanh chợ An Cựu và các tuyến đường ven sông trở nên thông thoáng hơn; tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái quy định giảm rõ rệt, góp phần bảo đảm trật tự giao thông và mỹ quan đô thị.

Mô hình cần nhân rộng

Ông Lê Quang Thuận, Tổ trưởng Tổ Trật tự đô thị thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu cho biết: “Lực lượng chức năng duy trì tuần tra hằng ngày theo hai ca sáng và chiều. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân và tiểu thương chấp hành quy định, các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là hành vi xả rác, đổ chất thải xuống sông đều được xử lý nghiêm”.

Theo ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, bảo vệ sông An Cựu không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà cần trở thành ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân. Từ việc không xả rác xuống sông, phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định đến chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, mỗi hành động nhỏ đều góp phần gìn giữ môi trường sống văn minh.

Để duy trì hiệu quả lâu dài, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công an phường An Cựu cũng đã thành lập tổ tự quản bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng tại tuyến kiệt số 19 Đặng Văn Ngữ - khu vực giáp ranh giữa hai phường An Cựu và Thuận Hóa, nằm sát chợ An Cựu nhằm phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, người dân phường An Cựu phấn khởi: “Hiện nay, việc đưa con đi học hay đi làm qua đường Đặng Văn Ngữ thuận lợi hơn trước rất nhiều vì tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm đã giảm đáng kể”.

Việc giữ gìn một dòng sông không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều quan trọng hơn là xây dựng được ý thức tự giác trong cộng đồng, đồng thời duy trì sự phối hợp thường xuyên giữa các địa phương cùng chung dòng chảy. Những kết quả bước đầu trên sông An Cựu cho thấy, khi chính quyền quyết tâm, lực lượng chức năng đồng hành và người dân hưởng ứng, những thay đổi tích cực hoàn toàn có thể tạo nên.

Nỗ lực của An Cựu và Thuận Hóa vì thế không chỉ dừng lại ở việc làm sạch một dòng sông, mà còn mở ra một mô hình phối hợp đáng để nhân rộng trong công tác quản lý môi trường tại các địa phương giáp ranh trên địa bàn TP. Huế. Chỉ khi các địa phương liên quan cùng chung trách nhiệm, những dòng sông mới thực sự được gìn giữ, trở thành không gian xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng đô thị Huế ngày càng văn minh, sạch đẹp.