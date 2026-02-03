Người Huế kể chuyện chinh phục đại học hàng đầu thế giới

Các diễn giả đều là những người đã và đang học tại các trường Đại học hàng đầu Thế giới

Với tinh thần Khai Xuân Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa khai trí và khai vận, sự kiện được tổ chức bởi DDC Education, Viet Heritage Education, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Trung Huế, CLB Tiếng Anh ISEE và CLB Lễ tân Ngoại giao tổ chức; đồng hành có Khoa Quốc tế - Đại học Huế, Keiser University Huế và ACHMUN - hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc dành cho học sinh, sinh viên tại Huế. Dù ý tưởng chỉ được khởi động từ ngày 11/2 và toàn bộ công tác chuẩn bị gói gọn trong 9 ngày xuyên Tết, chương trình vẫn ghi nhận số lượng người tham dự tăng gấp 2-3 lần so với dự kiến ban đầu.

Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của chuyên gia kinh tế Trần Sỹ Chương, cựu sinh viên Đại học California; Học viện Kinh tế và Chính trị London, Đại học Johns Hopkins với chủ đề “Biết mình - Hiểu thời - Chọn đường mà đi”. Ông nhấn mạnh việc người trẻ muốn đi xa phải bắt đầu từ việc hiểu mình là ai, tránh “ngộ nhận chết người” về bản thân. “Cuộc đời không có bài toán nào lặp lại. Mỗi ngày là một vấn đề mới, phải rèn tư duy từ sớm”, ông nói, đồng thời thẳng thắn chỉ ra tâm lý rụt rè, sợ sai chính là một “gánh nặng văn hóa” khiến nhiều học sinh Huế tự thu hẹp cơ hội của mình.

Ông cũng gửi gắm thông điệp: “Nếu các em tự hào về Huế thì đừng để Huế nghèo. Bên cạnh việc giữ gìn di sản, văn hóa, Huế còn núi sông, phá Tam Giang, biển…, người trẻ cần nghĩ cách tạo giá trị thực cho quê hương chứ đừng bỏ Huế mà đi”, ông nhấn mạnh.

Diễn giả Sỹ Chương chia sẻ với các học sinh, sinh viên

Phần hai của chương trình là những lát cắt hành trình từ Huế ra thế giới. Các diễn giả gồm Hoàng Thế Huân (Đại học Quốc gia Singapore), Phan Phước Thục Nguyên (Học viện Kinh tế và Chính trị London), Trần Thu Nhi (Đại học Stanford), Trần Duy Phương Nhi (Đại học Sydney), Bùi Hồng Thiên An (Đại học Chicago), Trần Hoàng Nguyên (Đại học Hồng Kông) đã chia sẻ kinh nghiệm học tập, săn học bổng, xây dựng hồ sơ và hình thành tư duy hội nhập quốc tế. Từ những xuất phát điểm quen thuộc như Trường THPT Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Tri Phương… họ từng bước chạm đến các trường Top 1% thế giới bằng chiến lược rõ ràng và sự bền bỉ dài hạn.

Ở phần thảo luận “Du học trường Top 1%: không phải may mắn, mà là chiến lược”, các diễn giả thống nhất rằng thành công không đến từ hồ sơ “đẹp” nhất thời, mà từ quá trình tích lũy năng lực thật, trải nghiệm thật và định vị bản thân rõ ràng. Chương trình khép lại bằng phiên giao lưu bàn tròn “Kết nối thật - Mentor thật”, nơi học sinh, sinh viên được trao đổi trực tiếp với diễn giả.

Phát biểu tại sự kiện, cô Nguyễn Kim Thảo, Giảng viên Khoa Quốc tế, Đại học Huế, Founder DDC Education, cho biết mong muốn lớn nhất của ban tổ chức là gieo một hạt mầm. “Ba, năm năm nữa, hy vọng chúng tôi sẽ được mời lại chính các bạn đang ngồi dưới khán phòng hôm nay, nhưng với vai trò diễn giả, những người đã chinh phục ước mơ từ chính khoảnh khắc này”, cô nói.

“Khai xuân ước mơ” không chỉ là một buổi gặp gỡ đầu năm, mà còn mở ra một không gian đối thoại chân thành, nơi người Huế kể câu chuyện thật của mình để truyền động lực cho thế hệ tiếp nối rằng các anh chị đã làm được, các bạn cũng có thể làm được.