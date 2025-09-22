Nuôi dưỡng cảm xúc - xây dựng trường học hạnh phúc

Sinh hoạt Câu lạc bộ "Em hạnh phúc" tại Trường Tiểu học Thuận Thành

Trao đổi tại hội thảo, PGS.TS. Đinh Thị Hồng Vân, giảng viên Khoa Tâm lý và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho rằng, khó khăn, thách thức được đặt ra hiện nay là vẫn còn tồn tại bạo lực học đường, áp lực thành tích, các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trên toàn cầu, cứ 7 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10-19 tuổi thì có một em mắc rối loạn tâm thần, chiếm 15% gánh nặng bệnh tật toàn cầu ở nhóm tuổi này.

Các trường học có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc, chính là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe và thành tích học tập tốt hơn. Những trường học hạnh phúc quan tâm đến sự đa dạng của tài năng và trí thông minh bằng cách công nhận các giá trị, điểm mạnh và năng lực đóng góp vào việc nâng cao hạnh phúc.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, hạnh phúc được tạo nên nhờ những năng lực có thể học được. Đó là quá trình học tập cảm xúc, xã hội - tức là rèn luyện các kỹ năng sống, ứng xử với chính mình, với người khác, với các mối quan hệ và hoạt động một cách hiệu quả. Ứng xử với chính mình giúp cá nhân nhận ra cảm xúc của mình, học cách để quản lý, điều chỉnh cảm xúc, đề ra và đạt những mục tiêu tích cực. Ứng xử với người khác giúp cá nhân phát triển sự cảm thông, đồng cảm, thấu cảm với người khác, thiết lập và duy trì các mối quan hệ một cách tích cực, đưa ra quyết định có trách nhiệm.

Cô Võ Thị Tú Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Thành (TP. Huế) chia sẻ: Dự án Trường học hạnh phúc được triển khai tại trường từ năm 2018 và kết thúc giai đoạn đầu vào tháng 7/2021. Theo cô Khanh, điều quan trọng là kết nối với dự án, với những người đi trước để tiếp tục lan tỏa tinh thần THHP. “Mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, mỗi ngày của giáo viên là một ngày hạnh phúc” - đó là động lực để cô và đồng nghiệp nỗ lực. Cô nhấn mạnh, giáo viên cần nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, biết lắng nghe chính mình, can đảm thay đổi để trở thành người truyền cảm hứng. Khi giáo viên hạnh phúc, học sinh cũng hạnh phúc, từ đó hình thành môi trường học tập nhân văn, an toàn.

Đại biểu tham gia góp ý tại hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm Chương trình Trường học hạnh phúc



Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hưng đánh giá, Chương trình Trường học hạnh phúc do Eurasia khởi xướng, hỗ trợ dựa trên nền tảng 20 năm kinh nghiệm trong giáo dục đặc biệt và hòa nhập. Từ năm 2018, mô hình được thí điểm tại thành phố Huế, tiếp đến là Hà Nội, đến nay đã minh chứng hiệu quả thực tiễn: Giáo viên được bồi dưỡng nghề nghiệp, học sinh phát triển toàn diện và nhà trường trở thành cộng đồng gắn kết.

Đối với giáo viên, Chương trình Trường học hạnh phúc mang đến cơ hội được đào tạo bài bản về giáo dục cảm xúc - xã hội và giáo dục hòa nhập. Giáo viên không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn được phát triển những kỹ năng thiết yếu cho nghề dạy học, như tự chăm sóc bản thân, lắng nghe sâu, quản lý cảm xúc và xây dựng một lớp học an toàn về mặt cảm xúc. Đối với học sinh được học trong môi trường an toàn, nơi sự khác biệt được tôn trọng và thấu hiểu. Tại đó, các em nhận được sự hỗ trợ về cảm xúc và tinh thần, được phát triển trong môi trường hòa nhập.

Năm nay, trên địa bàn thành phố có 150/569 đơn vị trường học ở 4 cấp học đăng ký tham gia chương trình THHP. Đây là sự quan tâm lớn của lãnh đạo các trường. Dựa trên nhu cầu thực tiễn của chương trình và các tiêu chí liên quan, ngành giáo dục thành phố Huế sẽ lựa chọn các đơn vị tham gia theo từng giai đoạn của dự án. Các đơn vị được chọn xem đây là cơ hội, song cũng là thách thức cần vượt qua để đem lại môi trường hạnh phúc cho học sinh. Chương trình Trường học hạnh phúc tại Huế giai đoạn 2025-2028 sẽ là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một nền giáo dục nuôi dưỡng hạnh phúc và sự phát triển toàn diện.