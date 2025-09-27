Du học nghề - hướng đi mới của giới trẻ Huế

Em N.L.B.Ngọc có dự định học tiếng Nhật để du học nghề

Xu hướng mới

Anh Bùi Minh Hải, Giám đốc Công ty Hợp tác giáo dục quốc tế Sao Việt tại Huế cho biết, trong những năm trở lại đây, du học nghề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Không chỉ học sinh vừa tốt nghiệp THPT mà có cả những người học xong cao đẳng, đại học, đi làm được một thời gian thấy chưa phù hợp nên quay lại tìm hướng đi mới”.

Lý do nhiều em chọn du học nghề khá đơn giản là muốn đi làm sớm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế chia sẻ: “Em thấy nhiều anh chị học đại học xong vẫn khó xin việc. Nhà em không có điều kiện cho học lâu, nên em tính học nghề, vừa học vừa làm cho đỡ gánh nặng cho ba mẹ”.

Một số sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học cũng chọn rẽ hướng. Năm 2025, sau khi tốt nghiệp và lấy bằng cử nhân Luật kinh tế ở Trường Đại học Luật Huế, em Ngô Thị Kim Chi, sinh năm 2003, tâm sự: “ Em muốn sang Hàn Quốc vừa học vừa làm việc. Em định học ngành Quản trị Khách sạn - Du lịch vì nghe nói đây là ngành có cơ hội việc làm tại Hàn cao hoặc sau này có thể chuyển qua làm việc ở Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore”.

Nhiều phụ huynh ở Huế cũng dần thay đổi cách nhìn. Trước đây, không ít gia đình xem việc học nghề chỉ là lựa chọn cuối cùng khi không thể thi đậu đại học. Bây giờ, chuyện con đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản học nghề được nhắc đến nhiều. Chị Nguyễn Thị Hoàng Mai, một phụ huynh ở phường Vỹ Dạ, chia sẻ: “Ban đầu tôi lo con cực, sợ xa nhà, sợ bị lừa. Nhưng sau vài lần đi nghe tư vấn, thấy chương trình rõ ràng, hợp pháp nên cũng yên tâm hơn”.

Không còn là phương án dự phòng

Khó khăn lớn nhất với nhiều bạn trẻ vẫn là ngoại ngữ. Theo anh Hải, việc học ngoại ngữ và kiên trì là yếu tố then chốt: “Du học nghề không khó nhất ở tiền bạc, mà khó ở chỗ mình có chịu học tiếng và theo tới cùng hay không. Học sinh với phụ huynh nên tìm hiểu kỹ, đừng nghe mấy lời hứa quá ngon ngọt”. Tiếng Đức, tiếng Nhật hay tiếng Hàn đều có cấu trúc lạ, phát âm khó. Hầu hết học sinh ở Huế chỉ mới quen với tiếng Anh phổ thông, nên khi chuyển sang học một ngôn ngữ hoàn toàn khác, các em thường bị rối. Ngô Thị Kim Chi cũng nói thêm: “Khi còn đi học em đã học thêm tiếng Hàn ở một trung tâm và mới thi lấy chứng chỉ”.

Trở ngại tiếp theo là khả năng tự lập. Khi đi đến một môi trường mới, các em phải xoay xở với việc làm thêm, rồi cân bằng lịch học nghề. Những bạn chưa từng rời Huế thường bị sốc văn hóa, từ chuyện đi lại đến thói quen sinh hoạt...

Ngày càng nhiều bạn trẻ coi du học nghề là một lựa chọn, chứ không phải phương án “rớt đại học thì đi”. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với con đường này. Khả năng học ngoại ngữ, điều kiện gia đình và sự chuẩn bị tâm lý vẫn là ba yếu tố quan trọng.