Nghị quyết 71 mở lối cho giáo dục vươn lên

Thầy giáo Hồ Xuân Hùng, giáo viên Trường TH&THCS A Roàng trong giờ lên lớp

Quan tâm, trân trọng

Gần 15 năm gắn bó với bục giảng, thầy giáo Hồ Xuân Hùng, người dân tộc Tà Ôi ở Trường TH&THCS A Roàng (xã A Lưới 4) xem nghề dạy học như cách anh báo đáp quê hương. Từng là học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú thành phố, nay trở về bản làng, thầy Hùng cảm thấy hạnh phúc vì được sống và cống hiến nơi mảnh đất mình sinh ra, lớn lên. Thầy Hùng chia sẻ: “Ở vùng cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, chúng tôi được hưởng phụ cấp khu vực, chế độ vùng đặc biệt khó khăn, đời sống phần nào ổn định. Khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật Nhà giáo, bản thân tôi cũng như nhiều đồng nghiệp vô cùng xúc động vì được tiếp thêm động lực, yên tâm gắn bó với nghề”.

Nghị quyết 71 quy định nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức 100% đối với giáo viên công tác ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với những thầy cô giáo ngày ngày bám bản làng, gieo chữ trên những vùng đất khó. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trường THCS Quang Trung (xã A Lưới 2) bộc bạch: “Gần 30 năm gắn bó với bục giảng vùng cao, tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Chính sách ưu đãi lần này khiến tôi thực sự ấm lòng. Dù sắp nghỉ hưu, tôi tin sự quan tâm ấy sẽ tiếp thêm động lực để giáo dục vùng khó vươn lên”.

Theo cô giáo Phạm Nguyễn Trang Ngân, Trường THPT A Lưới, Nghị quyết 71 thể hiện sự trân trọng, quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là những người đang gieo chữ ở vùng sâu, vùng xa. Với sự quan tâm kịp thời này, chúng tôi sẽ yên tâm công tác, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học, mở ra nhiều cơ hội hơn cho học trò vùng cao trong tương lai.

Với nhiều thầy, cô nghị quyết này không đơn thuần là sự hỗ trợ về đời sống mà còn mang ý nghĩa lớn hơn: trân trọng và ghi nhận những cống hiến lặng thầm của nghề giáo. Cô giáo Lâm Thị Quỳnh Tiên, Trường THPT Vinh Lộc (Phú Lộc) vui mừng: “Nghị quyết 71 đã thể hiện một tầm nhìn toàn diện, lâu dài cho sự nghiệp "trồng người". Việc tăng lương, phụ cấp vừa mang lại nguồn động lực, vừa khẳng định thầy cô luôn được xã hội trân trọng”.

Cô giáo Quỳnh Tiên cho hay, ở bậc THPT, giáo viên đảm nhiệm vai trò truyền đạt kiến thức nền tảng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Công việc này vừa đòi hỏi chuyên môn, vừa gắn với trách nhiệm lớn lao trong công tác chủ nhiệm, quản lý, giáo dục kỹ năng sống cho lứa tuổi mới lớn. Việc điều chỉnh lương và phụ cấp thể hiện rõ sự quan tâm, thấu hiểu của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là giải pháp thiết thực thu hút thêm những người trẻ, có năng lực và tâm huyết đến với nghề giáo.

Thêm yên tâm, góp nhiệt huyết

Nghị quyết 71 là một bước ngoặt trong phát triển giáo dục và đào tạo với nhiều điểm mới nổi bật: đột phá về chính sách nhân lực; chế độ đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; đổi mới căn bản chương trình, phương pháp dạy học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - công nghệ số; coi giáo dục là nền tảng cho phát triển bền vững... Không chỉ tập trung vào đãi ngộ, nghị quyết còn đặt ra định hướng toàn diện nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho giáo viên phát huy năng lực.

Nghị quyết nhấn mạnh việc xây dựng trường học hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đây là bước tiến quan trọng vì điều kiện dạy học tốt sẽ tạo môi trường thuận lợi cho giáo viên phát huy năng lực, đổi mới phương pháp và giúp học sinh tiếp cận tri thức theo hướng chủ động, sáng tạo. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực sư phạm và kỹ năng số cho giáo viên cũng rất cần thiết để đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cô giáo Quỳnh Tiên nhấn mạnh: “Nghị quyết đặt mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, sáng tạo và tinh thần hội nhập cho học sinh. Đây là định hướng có tính chiến lược, đảm bảo giáo dục không chỉ dừng ở truyền thụ tri thức mà còn phát triển con người toàn diện”.

Riêng cô giáo Trang Ngân cho rằng, ở vùng cao, nhiều trường học vẫn còn thiếu thốn, phòng học xuống cấp, trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ, nên khi có sự quan tâm từ Nghị quyết 71, giáo viên kỳ vọng sẽ được giảng dạy trong môi trường khang trang, hiện đại hơn. Khi thầy cô có điều kiện làm việc tốt, học sinh được học tập trong lớp học an toàn, tiện nghi, sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa miền núi và miền xuôi, giúp học sinh vùng cao có nhiều cơ hội phát triển hơn. Đây cũng là động lực để giáo viên thêm yên tâm, nhiệt huyết đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực sáng tạo.

Khi đời sống đội ngũ nhà giáo được bảo đảm, cơ hội phát huy năng lực rộng mở, chắc chắn chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao. Những người đứng trên bục giảng tự tin rằng dốc sức đổi mới phương pháp đào tạo, chung sức đưa giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển bền đất nước.