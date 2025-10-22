Đưa Nghị quyết số 71-NQ/TW vào cuộc sống

Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Huế

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các đơn vị thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT trên toàn quốc. Tại TP. Huế, điểm cầu được tổ chức tại Sở GD&ĐT.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, bao gồm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhằm tạo bước đột phá toàn diện cho giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân trong ngành xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị và hành động cụ thể trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Để triển khai hiệu quả, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 10/10/2025, cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 71-NQ/TW. Các nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GD&ĐT xác định gồm: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động trong phát triển giáo dục; hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế chính sách đặc thù cho ngành; phát triển giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất đạt chuẩn; cải cách giáo dục nghề nghiệp; hiện đại hóa giáo dục đại học và mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng.

Hội nghị là dịp quan trọng nhằm khơi dậy khát vọng đổi mới và phát triển của toàn ngành; đồng thời tạo động lực để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết tâm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW trong thực tiễn.