Mở rộng cơ hội cho thí sinh năng khiếu

Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế tham gia workshop nhiếp ảnh nghệ thuật

Linh hoạt tuyển sinh, mở rộng cơ hội

Theo TS. Võ Quang Phát, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, về cơ bản kế hoạch tuyển sinh năm 2026 vẫn giữ ổn định như các năm trước. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý là nhà trường dự kiến triển khai hình thức thi đánh giá năng lực năng khiếu lưu động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở nhiều khu vực. Đây được xem là sự linh hoạt góp phần giảm áp lực di chuyển, chi phí và mở rộng cơ hội cho các bạn trẻ có năng khiếu mỹ thuật nhưng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận các kỳ thi tập trung.

Trong năm 2026, nhà trường tiếp tục áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành, với chỉ tiêu không quá 10% mỗi ngành. Các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên. Phương thức xét tuyển kết hợp tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ hoặc kỳ thi đánh giá năng lực, kết hợp với điểm thi năng khiếu để tăng cơ hội trúng tuyển.

Dù áp dụng phương thức nào, yếu tố năng khiếu vẫn là điều kiện tiên quyết đối với các ngành đặc thù như hội họa, thiết kế đồ họa hay sư phạm mỹ thuật. Nhà trường đặc biệt chú trọng đánh giá khả năng cảm thụ màu sắc, tư duy bố cục và kỹ thuật thể hiện của thí sinh.

Năm 2026, chỉ tiêu tuyển sinh của trường cơ bản được giữ ổn định, gồm: Sư phạm mỹ thuật (135 chỉ tiêu), thiết kế đồ họa (145), thiết kế thời trang (15), thiết kế nội thất (15), hội họa (10) và điêu khắc (5). Việc giữ nguyên quy mô tuyển sinh cho thấy định hướng phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

Đổi mới đào tạo, bắt nhịp công nghiệp số

Trước sự gia tăng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực mỹ thuật và thiết kế, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đang từng bước điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và thực tiễn hơn. Nhà trường đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, studio thiết kế và các tổ chức nghệ thuật để đưa sinh viên đi thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế giảng đường. Đồng thời, nhà trường tổ chức các workshop, tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành, giúp sinh viên tiếp cận nhanh với xu hướng mới.

Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Chương trình đào tạo được cập nhật theo hướng tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thay vì chạy theo công nghệ đơn thuần, nhà trường xác định triết lý đào tạo là kết hợp giữa công nghệ hiện đại và bản sắc văn hóa truyền thống. Sinh viên được khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa Huế và Việt Nam trong các sản phẩm sáng tạo. Từ thiết kế đồ họa, bao bì đến tạo dáng sản phẩm, các yếu tố di sản, ký hiệu văn hóa được lồng ghép nhằm tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Định hướng này không chỉ giúp sinh viên làm chủ công nghệ mà còn hình thành tư duy sáng tạo, có chiều sâu văn hóa, là yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, nhà trường cũng có kế hoạch mở thêm ngành phục chế ở trình độ đại học và ngành lý luận và phương pháp giảng dạy mỹ thuật ở trình độ cao học. Đặc biệt, ngành phục chế được xem là hướng đi chiến lược, gắn với lợi thế của Huế, nơi sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú. Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia phục chế không chỉ đáp ứng nhu cầu bảo tồn di tích mà còn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại khu vực miền Trung.

Gắn đào tạo với nhu cầu thị trường

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển của nhà trường là tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thị trường lao động. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thông qua các dự án thực tế.

Hiện nay, cơ hội việc làm của sinh viên ngành mỹ thuật và thiết kế ngày càng đa dạng. Ngoài các công ty thiết kế hay studio sáng tạo, sinh viên còn có thể tham gia vào các lĩnh vực như thiết kế sản phẩm du lịch, mỹ thuật sự kiện, thiết kế không gian di sản hay sáng tạo nội dung số.

Với định hướng phát triển Huế trở thành trung tâm văn hóa - di sản, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa đang tăng mạnh. Đây là cơ hội lớn cho sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như mở lớp luyện thi miễn phí, tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, quảng bá trên mạng xã hội và tổ chức các hoạt động triển lãm, vẽ tình nguyện.

Về tầm nhìn dài hạn, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đặt mục tiêu trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa sáng tạo tại Việt Nam. Nhà trường định hướng đào tạo thế hệ nghệ sĩ và nhà thiết kế có khả năng sáng tạo trên nền tảng di sản, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Đây được xem là hướng đi bền vững để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật vừa mang bản sắc dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.