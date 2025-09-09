“Luồng sinh khí mới” cho giáo dục

Cô và trò Trường Tiểu học Thủy Lương (Hương Thủy) trong ngày khai giảng

Đột phá từ chính sách chiến lược

Nghị quyết nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục không chỉ là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể trong từng giai đoạn: 2025 - 2030, 2030 - 2045 với 8 nhóm giải pháp mang tính hành động, đột phá. Đặc biệt, việc dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục thể hiện sự cam kết ở tầm quốc gia, coi giáo dục là nền tảng cho phát triển bền vững.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho rằng, Nghị quyết quan tâm sự phát triển toàn diện của ngành giáo dục, từ nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thể chế đến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, như ưu tiên bố trí quỹ đất, xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên… Nghị quyết cũng cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng, như chú trọng giáo dục STEM, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, tin học…

Theo ông Thịnh, thực tế nhiều nơi, cơ sở vật chất còn khó khăn, chưa thể đảm bảo tổ chức dạy 2 buổi/ngày ở bậc trung học cơ sở. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa thể bố trí đủ giáo viên theo quy định. Những giải pháp của Nghị quyết 71 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đủ giáo viên theo từng môn học, lớp học; đảm bảo sự tiếp cận công bằng trong giáo dục, tiến tới xây dựng xã hội học tập.

Nghị quyết cũng đề cập đến việc đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia, mở rộng các lớp chuyên khối STEM/STEAM. Thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế bày tỏ, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hoạt động của trường chuyên. Một trong những mục tiêu chính của Nghị quyết là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là mục tiêu đào tạo của các trường chuyên. Những chính sách của Nghị quyết sẽ tạo thêm động lực cho các trường chuyên phát triển các hoạt động, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tiệm cận với nền giáo dục quốc tế.

Tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo. Trong đó, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là chủ trương được xã hội đồng tình, đội ngũ nhà giáo mong chờ.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Dương (phường Thanh Thủy) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi sự nghiệp giáo dục ngày càng được quan tâm, đặc biệt là chế độ chính sách cho giáo viên. Việc nâng mức phụ cấp là nguyện vọng chính đáng để nhà giáo có thể sống được bằng nghề, nhẹ gánh lo toan, yên tâm gắn bó và cống hiến nhiều hơn”.

Tuy nhiên, theo cô giáo Xuân Phú, việc thực hiện phổ cập mầm non từ 3-5 tuổi, Trường Mầm non Thủy Dương vẫn chưa đủ trường lớp, giáo viên để vận động toàn bộ trẻ trong độ tuổi ra lớp. Việc thực hiện cần có lộ trình. Với những giải pháp cụ thể từ Nghị quyết 71 sẽ giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cơ cở vật chất và đội ngũ đáp ứng nhu cầu.

Cùng quan điểm, thầy giáo Nguyễn Phú Thọ nhấn mạnh, việc tăng chi cho giáo dục không chỉ tạo nguồn lực vận hành, nâng cao chất lượng từng hoạt động trong nhà trường, mà còn giúp giữ chân giáo viên giỏi, thu hút người trẻ tài năng. Đời sống được đảm bảo sẽ tạo thêm động lực để giáo viên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy - học.

Việc tăng đầu tư và có chính sách ưu đãi đặc thù cho giáo dục không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, công bằng và bền vững. Với những giải pháp đồng bộ từ Nghị quyết 71, giáo dục Việt Nam được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.