Tạm dừng quy hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới; đồng thời, sẽ tạm dừng công tác quy hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

Sinh viên đại học lên giảng đường (Ảnh minh họa) 

Bộ Giáo dục và Đào có hai công văn, một gửi tới các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc; một gửi tới Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị kể từ ngày 12/9, Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới;

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường hết tuổi quản lý thì Phó Chủ tịch (nếu có) điều hành Hội đồng trường, hoặc Hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có Phó Chủ tịch hội đồng trường;

Tạm dừng công tác quy hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có);

Tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22/8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung “Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện như trên nhằm bảo đảm hoạt động của các nhà trường.

Theo nhandan.vn
