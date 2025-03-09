Hơn 100 nữ sinh tham dự Festival bóng đá nữ trẻ 2025

Một pha cản phá xuất sắc

Tham dự Festival có 120 nữ sinh của các Trường THCS: Chu Văn An, Đặng Văn Ngữ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Diểu và đội U14 nữ Phong Phú Hà Nam.

Sau khi tham gia một số trò chơi vận động lồng ghép kỹ năng sống, các nữ VĐV chia thành 8 đội thi đấu bóng đá và tham gia gala giao lưu văn nghệ vào tối cùng ngày nhằm chia sẻ những cảm xúc trong suốt thời gian tham dự hoạt động.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam thông tin, để phát triển bóng đá nữ trong thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam cùng với LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) phối hợp triển khai Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2027 (thuộc Dự án phát triển bóng đá nữ UEFA/AFC).

Là 1 trong 5 LĐBĐ quốc gia cùng với: Thái Lan, Đài Bắc (Trung Quốc), Uzbekistan và Lebanon nhận được quan tâm của Dự án phát triển bóng đá nữ UEFA/AFC. Đây chính là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiếp cận, đến gần hơn với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, qua đó học hỏi, thực hiện đổi mới và chuyên nghiệp hóa trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bóng đá.

Ngoài ra, với việc hướng đến việc cải thiện quản trị, ứng dụng khoa học thể thao và tạo ra môi trường chuyên nghiệp, Dự án được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm châu lục, quốc tế.