Hơn 100 nữ sinh tham dự Festival bóng đá nữ trẻ 2025

ClockThứ Bảy, 13/09/2025 17:10
HNN.VN - Festival bóng đá nữ trẻ năm 2025 diễn ra chiều 13/9 trên SVĐ Tự Do. Sự kiện do Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo và LĐBĐ TP. Huế phối hợp tổ chức.

 Một pha cản phá xuất sắc

Tham dự Festival có 120 nữ sinh của các Trường THCS: Chu Văn An, Đặng Văn Ngữ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Diểu và đội U14 nữ Phong Phú Hà Nam.

Sau khi tham gia một số trò chơi vận động lồng ghép kỹ năng sống, các nữ VĐV chia thành 8 đội thi đấu bóng đá và tham gia gala giao lưu văn nghệ vào tối cùng ngày nhằm chia sẻ những cảm xúc trong suốt thời gian tham dự hoạt động.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam thông tin, để phát triển bóng đá nữ trong thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam cùng với LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) phối hợp triển khai Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2027 (thuộc Dự án phát triển bóng đá nữ UEFA/AFC).

Là 1 trong 5 LĐBĐ quốc gia cùng với: Thái Lan, Đài Bắc (Trung Quốc), Uzbekistan và Lebanon nhận được quan tâm của Dự án phát triển bóng đá nữ UEFA/AFC. Đây chính là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiếp cận, đến gần hơn với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, qua đó học hỏi, thực hiện đổi mới và chuyên nghiệp hóa trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bóng đá.

Ngoài ra, với việc hướng đến việc cải thiện quản trị, ứng dụng khoa học thể thao và tạo ra môi trường chuyên nghiệp, Dự án được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm châu lục, quốc tế.

HÀN ĐĂNG
Bản lĩnh như Thùy Trang

Ở tuổi 37, Trần Thị Thùy Trang (thường được gọi là cầu thủ Thùy Trang) có lần đầu tiên giành được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Thành quả này không chỉ phản ánh kết quả nỗ lực bền bỉ của nữ cầu thủ, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về bản lĩnh người phụ nữ Việt Nam.

Bản lĩnh như Thùy Trang
“Bố Chung” trở lại

Với bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã trở thành một tượng đài. Thành tích giành 6 HCV SEA Games (2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023), 1 danh hiệu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (2019), giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup (2023) của ông Chung “xe ca” có lẽ là “vô tiền khoáng hậu” không chỉ của bóng đá nữ mà của cả chung nền bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.

“Bố Chung” trở lại
Bóng đá nữ ASIAD 19: Thử thách khó khăn cho Việt Nam
Bóng đá nữ ASIAD 19: Thử thách khó khăn cho Việt Nam

Vào lúc 15 giờ ngày 28/9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu được nhận định rất khó khăn trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở lượt thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 19.

Bóng đá nữ ASIAD 19 Thử thách khó khăn cho Việt Nam
Hơn cả sự vĩ đại

Một cảm nhận thật bất ngờ khi xem trận chung kết World Cup nữ 2023 giữa tuyển nữ Tây Ban Nha và tuyển nữ Anh. Hấp dẫn và gay cấn là điều có thể nhận thấy ngay. Điều đáng nói là phong cách và lối chơi của 2 đội. Nó không chỉ phảng phất mà là in đậm, trở thành nét truyền thống và là phiên bản của bóng đá nam.

Hơn cả sự vĩ đại

