Tận dụng không gian số, phát triển nghề truyền thống

Du khách trải nghiệm làm hoa giấy ở nhà chị Nga

Thêm kênh quảng bá, thêm khách hàng

Trước đây, gia đình bà Nga theo nghề nông, rảnh rỗi, hai vợ chồng bà tranh thủ làm thêm hoa giấy. Để hoàn thành một cành hoa giấy, người thợ phải trải qua hàng loạt công đoạn tỉ mỉ, từ chẻ tre làm cành, phơi khô, cắt giấy, phơi ruột cây sắn, tẩm màu, tạo hình từng bông hoa… Thế nhưng, suốt thời gian dài, dù làm rất công phu, hoa giấy chủ yếu chỉ bán được vào dịp Tết, giá trị kinh tế không cao. “Có lúc tôi nghĩ nghề này chắc chỉ còn để nhớ, chứ khó giúp gia đình kiếm được lợi nhuận kinh tế”, bà Nga chia sẻ. Đó cũng là lý do nhiều hộ trong làng dần xa rời hoa giấy, lớp trẻ không còn mặn mà nối nghiệp.

Nói về cơ duyên đưa hoa giấy lên mạng xã hội và tạo được sự lan tỏa tốt, bà Nga cho biết: “Trong những lần tham dự triển lãm, kết nối du lịch, tôi chụp hình cùng hoa giấy và đăng tải lên mạng. Nhờ vậy, hoa giấy được nhiều người quan tâm, tìm hiểu và biết đến nhiều hơn. Với lợi thế đó, tôi nghĩ mình cần biết thích nghi với thời đại, tận dụng không gian số quảng bá nghề truyền thống gia đình. Vậy là những hình ảnh mộc mạc, chân thật về làng nghề, về sự tỉ mỉ và khéo tay của người thợ... lan tỏa mạnh mẽ, đi xa hơn”.

Trong không gian nhỏ nơi góc nhà, bà Nga vừa làm hoa, vừa trực tiếp hướng dẫn du khách từng công đoạn. Từ cách cắt giấy, tạo hình bông hoa đến gắn hoa lên cành tre, mọi thao tác đều được bà chỉ dẫn tận tình. Mỗi lượt khách trải nghiệm, bà thu phí 50 ngàn đồng; đổi lại, khách được tự tay làm hoa và mang sản phẩm do chính mình thực hiện về nhà.

"Sống khỏe” với nghề

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ TP. Hà Nội tham gia trải nghiệm nghề truyền thống bày tỏ: “Tôi từng thấy hoa giấy được trang trí ở một số quán cà phê nhưng đây là lần đầu được trực tiếp thực hành. Công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Nghe bà Nga kể chuyện nghề, tôi càng trân trọng giá trị của hoa giấy truyền thống. Trải nghiệm này rất ý nghĩa, nhất là với các bạn trẻ”.

Song song với tổ chức du lịch trải nghiệm, bà Nga không ngừng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngoài những mẫu hoa truyền thống phục vụ thờ cúng, bà còn thiết kế thêm nhiều kiểu dáng, màu sắc phù hợp với trang trí nghệ thuật, sân khấu, sự kiện. Bà chủ động tìm mua các loại giấy có chất lượng tốt, bền và có màu sắc tươi tắn hơn.

Dù chi phí nguyên liệu tăng nhưng mỗi cành hoa giấy, bà Nga vẫn bán với giá khoảng 10.000 đồng. “Mình làm nghề này chủ yếu lấy công làm lãi. Quan trọng là giữ được nghề, có khách đều đặn, có thêm thu nhập ổn định”, bà Nga tâm sự.

Từ khi hoa giấy Thanh Tiên được biết đến nhiều hơn nhờ mạng xã hội, gia đình bà Nga lúc nào cũng tất bật với các đơn hàng gửi đi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội An… Khách hàng chủ yếu mua hoa giấy để trang trí, phục vụ các hoạt động nghệ thuật, lễ hội, không gian văn hóa. Để kịp tiến độ và đáp ứng số lượng đơn hàng, bà Nga còn tạo việc việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ khác ở địa phương, giúp chị em có thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Đánh giá về hướng đi này, bà Hà Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nỗ, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: “Mô hình làm hoa giấy gắn với du lịch trải nghiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Nga là minh chứng rõ nét cho việc bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch và ứng dụng công nghệ. Không chỉ giữ nghề, bà Nga còn tạo việc làm cho nhiều người khác, góp phần nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương. Hội LHPN phường sẽ quan tâm hỗ trợ thêm về quảng bá, kết nối du lịch và đào tạo kỹ năng số, để những sản phẩm từ làng nghề truyền thống ngày càng “sống khỏe” và trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang lại sinh kế bền vững cho người dân, nhất là phụ nữ.