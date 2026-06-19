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ClockThứ Ba, 23/06/2026 15:42

Mở rộng sân chơi ngày hè cho học sinh

HNN - Những buổi sinh hoạt kỹ năng, đọc sách ở thư viện, lớp học bơi, học năng khiếu hay các câu lạc bộ thể thao… đang làm cho mùa hè của học sinh trở nên sôi động hơn. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, những hoạt động này còn giúp các em rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè.

Sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong ngày hèSân chơi cho trẻ ngày hè

 Luyện tập thực hành trống nghi thức Đội

Rèn kỹ năng

Khuôn viên Nhà Thiếu nhi thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa thời gian này trở nên rộn ràng hơn với tiếng trống đội, tiếng hô khẩu lệnh và những tràng cười giòn tan của thiếu nhi. Giữa không gian rộng rãi, thoáng mát, các em say sưa tập đánh trống đội, múa hát tập thể, tham gia các trò chơi vận động và giao lưu cùng bạn bè. Không khí sôi nổi giúp các thành viên nhanh chóng xóa bỏ sự bỡ ngỡ ban đầu, mạnh dạn hòa nhập với tập thể.

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, học sinh Trường THCS Hùng Vương tỏ ra khá hào hứng với sân chơi mới. Thay vì dành phần lớn thời gian ở nhà, Bảo Ngọc đăng ký tham gia câu lạc bộ để được gặp gỡ bạn bè và trải nghiệm những hoạt động mới. Bảo Ngọc cho biết: “Em được làm quen với nhiều bạn mới, tham gia các trò chơi tập thể thú vị và học thêm nhiều kỹ năng dành cho đội viên mà trước đây chưa có cơ hội tìm hiểu”.

Buổi sinh hoạt trên là hoạt động của Câu lạc bộ Kỹ năng Đội viên hè 2026 - sân chơi mới dành cho học sinh được Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức nhằm tạo sân chơi cho thiếu nhi. Dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Nhơn Phú - Huấn luyện viên cấp II Trung ương cùng đội ngũ phụ trách, các thành viên được trang bị nhiều kỹ năng thiết thực, từ nghi thức Đội, múa hát tập thể, kỹ năng chỉ huy Đội, làm việc nhóm đến các kỹ năng dã ngoại như Morse, Semaphore, gút dây, cắm trại. Bên cạnh đó, các em còn được tiếp cận những kiến thức về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ năng cần thiết trong học tập, cuộc sống. Cuối khóa, câu lạc bộ sẽ tổ chức trại hè để học sinh vận dụng những kỹ năng đã được học.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các hoạt động dành cho thiếu nhi vẫn được duy trì. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh và học sinh, đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức Câu lạc bộ Kỹ năng Đội viên nhằm tạo thêm sân chơi lành mạnh trong dịp hè. “Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường vừa kế thừa những giá trị của Nhà Thiếu nhi trước đây, vừa đáp ứng nhu cầu giáo dục kỹ năng cho trẻ em hiện nay. Thông qua các hoạt động tập thể, các em có thêm cơ hội giao lưu, vận động và hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh, trở thành điểm hẹn ý nghĩa của thiếu nhi trong dịp hè”, bà Phương chia sẻ.

Đa dạng sân chơi ngày hè

Nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng chủ động mở thêm các sân chơi hè, giúp học sinh có môi trường rèn luyện, trải nghiệm. Không gian sân trường Trường THCS Duy Tân trở nên sôi động hơn khi Câu lạc bộ Bóng đá Duy Tân thu hút đông đảo học sinh tham gia. Trên sân cỏ, các em không chỉ được vận động, nâng cao thể lực mà còn học cách phối hợp đồng đội, rèn luyện tinh thần thể thao. Song song với các hoạt động thể thao, văn hóa đọc cũng được nhà trường duy trì thường xuyên. Vào sáng thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, thư viện mở cửa đón học sinh đến đọc sách, tìm hiểu kiến thức và chia sẻ những cuốn sách yêu thích.

Trong khi đó, lớp phổ cập bơi hè tại Trường Tiểu học số 1 An Đông do Trung tâm Thể thao thành phố Huế phối hợp với Bể bơi số 2 Lê Quý Đôn tổ chức đang thu hút nhiều học sinh tham gia. Các em được hướng dẫn kỹ năng thở, nổi, xử lý tình huống dưới nước và thực hành các kiểu bơi cơ bản, qua đó nâng cao thể lực và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Bên cạnh đó, nhà trường duy trì nhiều câu lạc bộ năng khiếu và hoạt động trải nghiệm như Organ, mỹ thuật, võ thuật, cờ vua, đọc sách và sinh hoạt đội, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện và vui chơi của học sinh.

Những hoạt động trên cũng phù hợp với định hướng của ngành giáo dục trong việc tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong việc theo dõi, hỗ trợ học sinh tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích và các nguy cơ trên không gian mạng cũng được đặc biệt chú trọng.

Trước những nguy cơ mất an toàn trong dịp hè, Sở GD&ĐT khuyến khích các trường mở rộng các câu lạc bộ, thư viện, sân chơi và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đây là giải pháp giúp các em có thêm môi trường học tập, trải nghiệm và rèn luyện an toàn trong thời gian nghỉ hè.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
 Từ khóa:
mở rộngsân chơi ngày hèhọc sinh
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