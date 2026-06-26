Hơn 70 học sinh Huế tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

Nguyễn Hoàng Nhân, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (ngoài cùng bên trái) đoạt Huy chương Bạc môn đẩy tạ

Đoàn học sinh Huế tranh tài ở 4 môn gồm điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền. Đây đều là những học sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các trường học trên địa bàn thành phố thông qua quá trình tập luyện, thi đấu và tuyển chọn nghiêm túc, bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Trước khi lên đường, lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố động viên các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu với quyết tâm cao, tự tin, bản lĩnh; chấp hành nghiêm điều lệ giải, tôn trọng trọng tài, đối thủ và lan tỏa hình ảnh đẹp của học sinh Huế tại sân chơi thể thao học đường toàn quốc.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và đơn vị đồng hành Nestlé MILO, quy tụ 30 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là mùa giải đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và công tác tổ chức.

Điểm mới của giải năm nay là lần đầu tiên đưa bóng bàn và võ cổ truyền vào chương trình thi đấu chính thức, nâng tổng số môn thể thao lên 5 môn, gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền. Trong đó, bơi và điền kinh được tổ chức ở cả hệ nâng cao và phong trào; cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền thi đấu ở hệ phong trào, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, cọ xát và phát huy sở trường.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc là sân chơi thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao cho các cấp học và địa phương.