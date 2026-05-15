Cảnh báo nhồi máu cơ tim ở người trẻ sau những cuộc nhậu kéo dài

Ê-kíp can thiệp ca nhồi máu cơ tim

Người bệnh là anh H.M.C, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi uống nhiều rượu, bia trong buổi gặp mặt, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, lan lên cằm và cánh tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi và mệt lả.

Nghĩ chỉ do mệt sau ăn uống, anh cố nghỉ ngơi tại nhà nhưng tình trạng ngày càng nặng nên được đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp do mạch máu nuôi tim bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Ê-kíp can thiệp khẩn cấp để tái thông dòng máu cho tim. Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện nhanh chóng.

Chỉ hai ngày sau, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận ông V.H.C (57 tuổi) nhập viện với biểu hiện đau ngực kéo dài, khó thở và mệt nhiều. Trước đó, ông đã đau âm ỉ nhiều ngày nhưng chủ quan, cho rằng chỉ là cơn mệt thông thường.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều mạch máu tim của người bệnh đã tổn thương nặng. Các bác sĩ phải can thiệp khẩn để tránh nguy cơ tử vong. Sau một tuần điều trị, cả hai bệnh nhân đều ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Hồ Văn Mót, Trưởng khoa Nội Tim mạch-Can thiệp tim mạch, tình trạng nhồi máu cơ tim hiện không chỉ gặp ở người lớn tuổi, những người trẻ có lối sống thiếu lành mạnh cũng đối diện nguy cơ cao.

“Nhiều người dưới 40 tuổi vẫn có thể gặp biến cố tim mạch nếu thường xuyên uống nhiều rượu, bia, hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, ít vận động hoặc có bệnh nền mà không kiểm tra sức khỏe định kỳ”, bác sĩ cho biết.

Sau những cuộc nhậu kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng tăng nhịp tim, tăng huyết áp và mất nước. Rượu, bia còn có thể làm mạch máu co thắt, hình thành cục máu đông, từ đó dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim nguy hiểm.

Dấu hiệu thường gặp là đau thắt ngực, cảm giác đè nặng vùng ngực, đau lan lên cổ, vai hoặc tay trái, kèm khó thở, toát mồ hôi, chóng mặt hoặc buồn nôn. Do đó, khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15 phút, nhất là sau uống rượu, bia hoặc gắng sức, cần đến bệnh viện ngay, chậm trễ có thể khiến tim bị tổn thương không hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng rượu, bia, bỏ thuốc lá, duy trì vận động, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim mạch.

