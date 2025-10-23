Đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thư viện

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và Sở VH&TT cùng lãnh đạo Trung tâm KH,CN&ĐMST và Thư viện thành phố Huế tại lễ ký kết bàn giao tài liệu kết quả nghiên cứu KH&CN giai đoạn 2011 - 2024

Cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (thuộc Sở KH&CN) và Thư viện thành phố Huế (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao) đã ký kết biên bản bàn giao tài liệu kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2011 - 2024.

Theo đó, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã bàn giao 241 báo cáo cùng 4 phụ lục và địa chỉ kết nối trực tuyến để phục vụ công tác lưu trữ, khai thác và tra cứu. Hoạt động này được triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác từ tháng 3/2025, thể hiện bước tiến cụ thể trong việc phối hợp giữa hai ngành nhằm phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu khoa học đến xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: “Việc bàn giao tài liệu kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2011 - 2024 cho Thư viện thành phố không chỉ góp phần lưu giữ, quản lý hiệu quả nguồn tài liệu khoa học, mà còn tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, học sinh và người dân dễ dàng tiếp cận và khai thác nguồn thông tin”.

Lãnh đạo Thư viện thành phố cho biết, việc lưu giữ và trưng bày các tài liệu tại Thư viện còn tạo cầu nối liên kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn, khẳng định vai trò của thư viện công cộng trong việc lan tỏa tri thức và đổi mới sáng tạo.

Thực tế triển khai cho thấy, các kết quả nghiên cứu được Thư viện tổ chức sắp xếp khoa học, trưng bày trực tiếp tại tầng 2; đồng thời tối ưu công cụ tra cứu trực tuyến để bạn đọc tiếp cận thuận tiện. Đây là bước nâng cao vai trò của thư viện công cộng trong kỷ nguyên số, khi không chỉ dừng ở lưu giữ sách báo mà còn trở thành trung tâm quản trị tri thức, nơi kết nối dữ liệu nghiên cứu với nhu cầu học tập, sáng tạo và phát triển của xã hội.

Nguyễn Đức Tùng Dương, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Đối với sinh viên, việc tiếp cận tài liệu nghiên cứu gốc rất quan trọng. Trước đây để tìm các tư liệu, báo cáo em phải liên hệ nhiều nơi, rất mất thời gian. Nay chỉ cần đến thư viện hoặc tra cứu trực tuyến là có thể có ngay tài liệu đáng tin cậy phục vụ học tập và nghiên cứu. Đây thực sự là nguồn tư liệu quý cho sinh viên”.

Đặt trong bối cảnh phát triển chung, Huế đang theo đuổi mục tiêu trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Thành phố có lợi thế về hệ thống đại học, bệnh viện, di sản văn hóa và lực lượng nhân lực trí thức, nhưng vẫn còn thiếu một cơ chế phổ biến tri thức rộng rãi. Hoạt động bàn giao tài liệu khoa học lần này chính là bước đi quan trọng để lấp khoảng trống đó, từng bước xây dựng một hạ tầng tri thức mở, nơi các kết quả nghiên cứu không chỉ lưu giữ cho mục đích thống kê, mà trở thành nguồn tài nguyên chung, có thể tái sử dụng, trích dẫn và phát triển thành giá trị mới.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng toàn cầu với tri thức mở, dữ liệu mở và quản lý dựa trên bằng chứng. Khi một thành phố có thể huy động dữ liệu khoa học sẵn có vào hoạch định chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu, thì tri thức thực sự trở thành động lực phát triển.