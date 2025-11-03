Các trường bị ngập lụt tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Các lực lượng hỗ trợ trường học dọn lũ ngày 30/10. Ảnh: Hồng Giang

Theo đó, các trường ở vùng còn bị ngập lụt tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Lãnh đạo trường theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án tổ chức dọn dẹp vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh sạch đến đó; chuẩn bị đảm bảo điều kiện để tổ chức dạy học trở lại sau khi lũ kết thúc.

Phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ trong khó khăn, lãnh đạo Sở GD&ĐT kêu gọi các trường, cơ sở giáo dục vùng cao, ít bị thiệt hại liên hệ kết nối chung tay hỗ trợ các đơn vị đang vất vả chống chọi với đợt lũ lần 3. Đặc biệt, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, nơi lực lượng đội ngũ phần lớn là giáo viên, nhân viên nữ tổ chức dọn vệ sinh sau lũ; giúp các trường sớm ổn định, tổ chức dạy học trở lại bình thường để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tuyệt đối thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong và sau lũ theo các nội dung đã được Sở GD&ĐT chỉ đạo trước đó.