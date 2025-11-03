  • Huế ngày nay Online
Các trường bị ngập lụt tiếp tục cho học sinh nghỉ học

HNN.VN - Chiều 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn gửi các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo các điều kiện an toàn trường học để tổ chức dạy học trở lại sau lũ.

Các lực lượng hỗ trợ trường học dọn lũ ngày 30/10. Ảnh: Hồng Giang

Theo đó, các trường ở vùng còn bị ngập lụt tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Lãnh đạo trường theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án tổ chức dọn dẹp vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh sạch đến đó; chuẩn bị đảm bảo điều kiện để tổ chức dạy học trở lại sau khi lũ kết thúc.

Phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ trong khó khăn, lãnh đạo Sở GD&ĐT kêu gọi các trường, cơ sở giáo dục vùng cao, ít bị thiệt hại liên hệ kết nối chung tay hỗ trợ các đơn vị đang vất vả chống chọi với đợt lũ lần 3. Đặc biệt, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, nơi lực lượng đội ngũ phần lớn là giáo viên, nhân viên nữ tổ chức dọn vệ sinh sau lũ; giúp các trường sớm ổn định, tổ chức dạy học trở lại bình thường để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tuyệt đối thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong và sau lũ theo các nội dung đã được Sở GD&ĐT chỉ đạo trước đó.

Minh Hiền
Một số khu vực bị ngập nước ở TP. Huế

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực tại TP. Huế bị ngập nước trở lại trong sáng 3/11. Báo Huế ngày nay ghi nhận một số tuyến đường đang bị ngập sâu.

Một số khu vực bị ngập nước ở TP Huế
Trường Cao đẳng Huế sửa xe máy miễn phí giúp người dân

Chiều 30/10, tại Trung tâm Bảo trì & Sửa chữa Ô tô - Trường Cao đẳng Huế (số 365 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa), nhiều người dân đã mang xe máy bị ngập lụt trong những ngày qua đến để được sửa chữa và thay nhớt miễn phí.

Trường Cao đẳng Huế sửa xe máy miễn phí giúp người dân

