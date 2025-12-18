Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Singapore tiếp tục đà tăng trưởng kỷ lục

Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024, tăng 13,56% so với tổng kim ngạch cả năm 2024 (31,67 tỷ SGD). Đây là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu song phương cao nhất từ trước tới nay.

Quang cảnh một cảng container của Singapore ngày 3/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho biết riêng trong tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 2,9 tỷ SGD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 1,8 tỷ SGD, tăng 0,1%; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,1 tỷ SGD, tăng 55,2%. Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 450,3 triệu SGD, giảm 13,4%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 1,4 tỷ SGD, tăng 5,6%.

Tính trong 11 tháng của năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 24,5 tỷ SGD, tăng 17,7%; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 11,5 tỷ SGD, tăng 47,2%. Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 6,6 tỷ SGD, tăng 4,8%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 17,9 tỷ SGD, tăng 23,3%.

Nếu chỉ tính số liệu xuất-nhập khẩu, Singapore đang là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam theo ghi nhận của phía Singapore đạt 13 tỷ SGD, tương đương cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, tạm nhập tái xuất qua Singapore chiếm tỷ trọng lớn 17,9 tỷ SGD trên tổng số 24,5 tỷ SGD, chiếm hơn 73% tổng kim ngạch xuất khẩu vào Việt Nam. Do đó, xét riêng hàng hóa có xuất xứ Singapore và hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, trong 11 tháng của năm 2025 Việt Nam xuất siêu 4,88 tỷ SGD.

Về xuất khẩu, trong 11 tháng từ đầu năm 2025, hai nhóm hàng là Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) và Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt 16,5 tỷ SGD, chiếm đến 67,5% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong 11 tháng của năm 2025. Hai nhóm này cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá, cụ thể: nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam đạt 12,8 tỷ SGD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2024; nhóm Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) đạt 3,7 tỷ SGD, tăng 14,2%.

Tuy cùng chiếm tỷ trọng cao, nhưng bản chất xuất khẩu của Singapore đối với hai nhóm này tới Việt Nam có sự khác biệt khá rõ rệt. Nếu như nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có tỷ lệ tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba đến 96,8%, thì nhóm Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) lại chủ yếu được sản xuất trong nước tại Singapore, với tỷ lệ của giá trị nội địa trong xuất khẩu sang Việt Nam chiếm đến 99%.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong Top 15 các nhóm hàng xuất khẩu chính của Singapore tới Việt Nam trong 11 tháng của năm 2025 còn có một số nhóm hàng khác đáng chú ý như nhóm Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt 2 tỷ SGD, tăng 39,1%; Nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 929,8 triệu SGD, giảm 9,5%; và Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt 553,7 triệu SGD, giảm 8%.

Trong 11 tháng của năm 2025, nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt gần 5,9 tỷ SGD, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm đến 51,9% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam. Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84), đạt 2,7 tỷ SGD, tăng 68,3%; và Thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70), đạt gần 774,4 triệu SGD, tăng 3,1%.

Ngoài ra, các nhóm còn lại trong Top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của Singapore từ Việt Nam hầu hết đều ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2024, duy chỉ có ba nhóm ghi nhận tăng trưởng dương là: Cá và động vật giáp xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác (HS 03), đạt 112,6 triệu SGD, tăng 13,3%; Dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện (HS 90), đạt 103,3 triệu SGD, tăng 29,8%; và Đồ uống, rượu và giấm (HS 22), đạt 45,5 triệu SGD, tăng 23,9%.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, kinh tế Singapore trong năm 2026 có thể sẽ tăng trưởng chậm hơn so với năm 2025. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore cũng sẽ chịu tác động trực tiếp. Singapore với đặc thù là thị trường trung chuyển, sức tiêu thụ trực tiếp tại thị trường nội địa của 6 triệu dân và khoảng 15 triệu khách du lịch hàng năm nhìn chung đã bão hòa, sự tăng trưởng của thị trường chủ yếu thông qua kênh các doanh nhân Singapore để xuất khẩu sang nước thứ ba. Vì vậy, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu với thị trường Singapore, các doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì tốt chất lượng sản phẩm, tăng cường cải tiến mẫu mã bao bì hàng hóa, ứng dụng công nghệ để đảm bảo sản lượng, chất lượng hàng hóa, giảm giá thành sản phẩm, giữ gìn uy tín thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.